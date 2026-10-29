Σπέτσες: Συνελήφθη 49χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 22 συσκευασίες κοκαΐνης και πάνω από 26.500 ευρώ

Συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 26-10-2026, 49χρονος αλλοδαπός ο οποίος διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης στο νησί των Σπετσών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -24- άτομα κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

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Επιπρόσθετα συνελήφθη και 22χρονος ημεδαπός για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων καθώς κατείχε τρίφτη κάνναβης και αεροβόλο πιστόλι.

Κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών αναφορικά με άνδρα ο οποίος διακινεί ποσότητες κοκαΐνης στο νησί των Σπετσών, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Όπως προέκυψε, ο 49χρονος διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης σε πλήθος ατόμων, χρησιμοποιώντας όχημα διανομής εταιρείας καθώς και δίκυκλη μοτοσυκλέτας ιδιοκτησίας του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, προκειμένου να νομιμοποιήσει τα έσοδα από τη διακίνηση των ναρκωτικών χρησιμοποιούσε κερδισμένα δελτία στοιχηματικών εταιρειών.

Παράλληλα, κατά τη σύλληψή του επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προσφέροντας τους το χρηματικό ποσό των -20.000- ευρώ προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και σε οχήματα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

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-22- συσκευασίες κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση,

τα χρηματικά ποσά των – 26.542- ευρώ, -15.500- λεκ Αλβανίας και -101- δολαρίων Η.Π.Α.,

-15.500- λεκ Αλβανίας και -101- δολαρίων Η.Π.Α., -12- δελτία στοιχηματικής εταιρείας με το συνολικό πληρωτέο ποσό των -27.097- ευρώ και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Ο 49χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.