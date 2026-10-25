Δραπετσώνα: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και όπλα

Στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 30, 33 και 36 ετών, που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, έπειτα από επιχείρηση στην περιοχή της Δραπετσώνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για ένα ζευγάρι και συγγενικό τους πρόσωπο, που φέρονται να χρησιμοποιούσαν δύο διαμερίσματα στην περιοχή ως ορμητήρια για τη διακίνηση ναρκωτικών.

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Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στα δύο διαμερίσματα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 907 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 206 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 75 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 16,36 γραμμάρια κοκαΐνης, 13 γραμμάρια MDMA, δύο ναρκωτικά δισκία MDMA, καθώς και μία μικροσυσκευασία κοκαΐνης έτοιμη προς διακίνηση.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πλήθος πλαστικών δοχείων, ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, 14 φυσίγγια, μία σιδερογροθιά και επτά κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, κατά περίπτωση, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ