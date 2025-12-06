Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του 2χρονου που σκοτώθηκε από σκύλο – «Μου έφαγε το παιδί» φώναζε ο πατέρας

Σοκαρισμένη είναι τοπική κοινωνία στη Ζάκυνθο μετά τον θάνατο του 2χρονου παιδιού από επίθεση του σκύλου που είχε η οικογένεια.

Συγκεκριμένα, τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα του άτυχου αγοριού συνελήφθησαν, όπως προστάζει ο νόμος, καθώς εξετάζεται αν υπήρξε αμέλεια στη φύλαξη του παιδιού και στη διαχείριση του σκύλου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το imerazante.gr ο σκύλος βρίσκεται υπό παρακολούθηση κτηνιάτρου για να φανεί τι ακριβώς τον οδήγησε σε αυτή την επίθεση.

Δείτε εικόνες από το σπίτι της οικογένειας στη Ζάκυνθο

«Σκηνές αρχαίας τραγωδίας σημειώθηκαν στο νοσοκομείο. Άπαντες κλαίνε ακόμα. Είχε διαλυμένο το κρανίο του, ενώ η καρωτίδα του δεν υπήρχε. Το σκυλί ήταν πιτμπουλ και το είχαν μαζέψει ως αδέσποτο από τον δρόμο, οι γονείς του παιδιού και τελικά κατέληξε να σκοτώνει το παιδί τους. Η μητέρα είναι φρουρούμενη στο νοσοκομείο, σε σοκ δεν μπορεί να βγάλει λέξη. Ο πατέρας είναι στο τμήμα φρουρούμενος» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός μιλώντας στο MEGA.

Ζάκυνθος: «Σε χάλια κατάσταση ο πατέρας»

Μάρτυρας μίλησε για τις πρώτες στιγμές μετά τη φονική επίθεση του σκυλιού στο 2χρονο παιδάκι. «Ήρθε και η Αστυνομία εδώ πάνω και βρήκαμε τα αίματα, που πήγε το παιδάκι 100 μέτρα από το σπίτι περίπου, στο σκυλί και το ‘φαγε. Ο πατέρας ήταν σε χάλια κατάσταση και γεμάτος αίματα, ο άνθρωπος που ΄χε πάρει αγκαλιά το παιδί του φαγωμένο. Συγκλονισμένος και να κλαίει, να χτυπιέται κάτω και να λέει ότι του έφαγε το παιδί», λέει μάρτυρας στο MEGA.