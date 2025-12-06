Ζάκυνθος: Νεκρό δίχρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου

Νεκρό από επίθεση σκύλου βρέθηκε ένα παιδί δύο ετών στο χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με το imerazante, το σκυλί επιτέθηκε στο δίχρονο παιδάκι, το οποίο έπαιζε στο σπίτι του, και το δάγκωσε θανάσιμα στο λαιμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς, κατέληξε.