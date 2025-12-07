Ζάκυνθος: Οι τελευταίες στιγμές του 2χρονου πριν ξεψυχήσει από την επίθεση του πίτμπουλ – Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς

Ανείπωτος είναι ο πόνος των γονέων του 2χρονου παιδιού, το οποίο έχασε τη ζωή του από την επίθεση που δέχθηκε από πίτμπουλ της οικογένειας, μέσα στο σπίτι τους στη Ζάκυνθο.

Οι γονείς, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, μετά τη σύλληψή τους.

Οι γονείς του παιδιού υιοθέτησαν το πίτμπουλ πριν από λίγες εβδομάδες για να του παρέχουν ένα σπίτι καθώς ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό Άγιος Λέοντας Ζακύνθου. Το σκυλί ωστόσο κατασπάραξε το 2χρονο , δαγκώνοντάς το σε λαιμό, κρανίο και στο υπόλοιπο το σώμα. Στις φωνές του αγοριού, ο πατέρας Αλβανικής καταγωγής έσπευσε στο σημείο και έδωσε αγώνα για να ανοίξει τα σαγόνια του μανιασμένου σκύλου ώστε να απεγκλωβίσει το μονάκριβό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Ζακύνθου ημιπεθαμένο. Νοσηλευτές και γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Ο σκύλος είχε προκαλέσει εκτεταμένα τραύματα και, όπως λένε, είχε κατασπαράξει το παιδάκι.

Οι γιατροί στα επείγοντα του νοσοκομείου έκαναν ότι μπορούσαν για να το σώσουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Σε κακή κατάσταση η μητέρα

Στο νοσοκομείο Ζακύνθου έσπευσε και η Βρετανίδα μητέρα του παιδιού, σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Ο πόνος της ανείπωτος, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει πως υιοθέτησε τον σκύλο για καλό αλλά εν τέλει της σκότωσε το παιδί. Ακόμη παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Ο πατέρας του μίλησε για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα στην αυλή της οικογένειας, λέγοντας πως το παιδί πριν ξεψυχήσει, τον κοίταξε και του χαμογέλασε.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου. Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» είπε συντετριμμένος.

Ο σκύλος βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία Ζακύνθου. Τις επόμενες ώρες ειδικό κλιμάκιο κτηνίατρων θα το εξετάσει για να διευκρινιστεί πόσο επικίνδυνος είναι και ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Όπως λένε οι γείτονες της οικογένειας, το συγκεκριμένο πίτμπουλ ήταν πάντα άγριο και γάβγιζε συνεχώς.