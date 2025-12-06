Ζάκυνθος: Πώς έχασε τη ζωή του το 2χρονο αγόρι από την επίθεση σκύλου – «Το μάζεψα από τον δρόμο και μου έφαγε το παιδί»

Στο φως ήρθαν λεπτομέρειες από την ανείπωτη τραγωδία στη Ζάκυνθο όπου ένα 2χρονο παιδί έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση σκύλου που είχε η οικογένεια στην αυλή του σπιτιού της.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν όταν οι γονείς μαζί με το 2χρονο αγοράκι επέστρεψαν στο σπίτι από ψώνια. Το παιδάκι διέφυγε από την προσοχή των γονιών του και μπήκε στον χώρο όπου ήταν δεμένο το σκυλί, με αποτέλεσμα να του επιτεθεί και να τον δαγκώσει σε πολλά σημεία του.

Αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν οι γονείς τι συνέβη μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί σύμφωνα με το MEGA ο πατέρας φώναζε «είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου», ενώ ήθελε να το σκοτώσει εκείνη τη στιγμή.

«Με φώναξε η κόρη μου, η μικρή και έτρεξα γρήγορα. Αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου. Ήταν αδέσποτο, το είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα και το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια» είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ο πατέρας του 2χρονου παιδιού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το imerazante.gr ο σκύλος βρίσκεται υπό παρακολούθηση κτηνιάτρου για να φανεί τι ακριβώς τον οδήγησε σε αυτή την επίθεση.

Ζάκυνθος: «Άκουσα ότι στο σπίτι της γιαγιάς είναι γύρω στα 80 σκυλιά» λέει γειτόνισσα της οικογένειας

«Η οικογένεια αυτή έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στο χωριό μας. Έχουν νοικιάσει δύο σπίτια. Στο ένα είναι το ζευγάρι που έχασε το μωρό και στο άλλο η γιαγιά του μωρού. Ο μπαμπάς ισχυριζόταν ότι έχει ένα άγριο σκυλί. Είχαν και ένα πολύ άγριο, το πίτμπουλ. Είπαν ότι το είχαν σε ασφαλές μέρος. Πώς βρέθηκε το πίτμπουλ με το μωρό χωρίς να είναι κάποιος εκεί; Το μωρό μόνο του; Δεν ξέρουμε τίποτα. Μαζεύουν σκυλιά και από τον δρόμο και όποιος έχει κάποιον σκύλο που δεν τον θέλει ή κουτάβια τα πηγαίνουν εκεί. Άκουσα ότι στο σπίτι της γιαγιάς είναι γύρω στα 80 σκυλιά. Είχε αρχίσει και μάζευε σκυλιά και η κόρη με τον γαμπρό στο σπίτι που είχαν το μωρό μαζί με τα άλλα δύο αδέλφια» ανέφερε στον ΣΚΑΙ γειτόνισσα της οικογένειας.

Δείτε εικόνες από το σπίτι της οικογένειας στη Ζάκυνθο

«Σκηνές αρχαίας τραγωδίας σημειώθηκαν στο νοσοκομείο. Άπαντες κλαίνε ακόμα. Είχε διαλυμένο το κρανίο του, ενώ η καρωτίδα του δεν υπήρχε. Το σκυλί ήταν πιτμπουλ και το είχαν μαζέψει ως αδέσποτο από τον δρόμο, οι γονείς του παιδιού και τελικά κατέληξε να σκοτώνει το παιδί τους. Η μητέρα είναι φρουρούμενη στο νοσοκομείο, σε σοκ δεν μπορεί να βγάλει λέξη. Ο πατέρας είναι στο τμήμα φρουρούμενος» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός μιλώντας στο MEGA.

Ζάκυνθος: «Σε χάλια κατάσταση ο πατέρας»

Μάρτυρας μίλησε για τις πρώτες στιγμές μετά τη φονική επίθεση του σκυλιού στο 2χρονο παιδάκι. «Ήρθε και η Αστυνομία εδώ πάνω και βρήκαμε τα αίματα, που πήγε το παιδάκι 100 μέτρα από το σπίτι περίπου, στο σκυλί και το ‘φαγε. Ο πατέρας ήταν σε χάλια κατάσταση και γεμάτος αίματα, ο άνθρωπος που ΄χε πάρει αγκαλιά το παιδί του φαγωμένο. Συγκλονισμένος και να κλαίει, να χτυπιέται κάτω και να λέει ότι του έφαγε το παιδί», λέει μάρτυρας στο MEGA