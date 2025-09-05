Ζάκυνθος: Νεκρός Πολωνός τουρίστας σε τροχαίο – Παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας Πολωνός τουρίστας σε τροχαίο στη Ζάκυνθο το βράδυ της Πέμπτης, καθώς παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα.

Όπως η ΕΡΤ, ο 60χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο Καλαμακίου – Λαγανά, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 24χρονος κάτοικος του νησιού, δεν αντιλήφθηκε τον 60χρονο, τον χτύπησε και τον παρέσυρε τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, προσπαθώντας να διαλευκάνουν αν ο 60χρονος «πετάχτηκε» ξαφνικά μπροστά στη μοτοσυκλέτα ή αν υπήρξε κάποια άλλη παράμετρος που συνέβαλε στο τραγικό συμβάν. Ταυτόχρονα, διεξάγονται έλεγχοι από την Τροχαία Ζακύνθου για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.