Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία – 5 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 παιδιά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (04/09), στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Λαδοχωρίου στα Ιωάννινα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα.

Σημειώνεται ότι τρεις από τους πέντε τραυματίες είναι παιδιά και έχουν διακομισθεί όλοι στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το epiruspost, το τροχαίο προκλήθηκε από την σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ατόμων εκ των οποίων τα 3 είναι παιδιά. Όλοι οι τραυματίες οδηγήθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μετά τη σύγκρουση, ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ξεκίνησε να βγάζει καπνούς, κάτι που προκάλεσε ανησυχία για πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς. Όμως ο καπνός σταμάτησε να εκλύεται μετά από λίγο, χωρίς να αναφλεγεί το όχημα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διακομιδή των τραυματιών.

Πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν στο σημείο προληπτικά και τα αιτία του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.