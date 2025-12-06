Τραγωδία στο Τενεσί: Πιτ μπουλ σκότωσαν παππού και την τριών μηνών εγγονή του μέσα στο σπίτι τους

Νεκροί βρέθηκαν ένας 50χρονος παππούς και η 3 μηνών εγγονή του, στο σπίτι τους στο Τενεσί των ΗΠΑ, μετά από επίθεση που δέχτηκαν από τα επτά πίτμπουλ που είχαν.

Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε τα ζώα, με τα θύματα να είναι ήδη νεκρά όταν οι αστυνομικοί έφτασαν.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι αρχές βρήκαν το άψυχο σώμα του 50χρονου Τζέιμς Αλέξαντερ Σμιθ μέσα στο σπίτι του, ενώ η 3 μηνών εγγονή του, που βρισκόταν ακόμα ζωντανή, δέχθηκε σφοδρή επίθεση από τα σκυλιά. Η αστυνομία, αναγκασμένη να πυροβολήσει τα σκυλιά για να πλησιάσει τα θύματα, διαπίστωσε ότι το βρέφος είχε ήδη πεθάνει όταν έφτασαν στο σημείο.

Προηγούμενες επιθέσεις από τα σκυλιά

Ο γείτονας Μπράιαν Κίρμπι, ο οποίος είχε δει τα ίδια σκυλιά να σκοτώνουν τη γάτα του μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ότι βρήκε την τραυματισμένη μητέρα του βρέφους να φωνάζει στους δρόμους. Παρά τις επιθέσεις που είχαν δεχτεί ζώα της γειτονιάς, ο Κίρμπι δήλωσε ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι τα σκυλιά θα επιτίθονταν σε ανθρώπους. «Δεν πιστεύω ότι αυτό έγινε με πρόθεση. Νομίζω ότι απλά οι άνθρωποι έχουν ζώα και πρέπει να τα κρατούν καλύτερα», πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Η Ρεβέκα Άνταμς, κάτοικος απέναντι από το σπίτι της οικογένειας, είπε ότι η μητέρα του βρέφους φώναζε «το μωρό μου» όταν οι αρχές έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας. Σύμφωνα με την Άνταμς, τα pit bulls της οικογένειας συχνά έσπαγαν τον φράχτη και επιτίθονταν σε άλλα ζώα της γειτονιάς. «Τα είχα δει να είναι επιθετικά απέναντι σε ζώα, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έκαναν το ίδιο με τα παιδιά», δήλωσε η Άνταμς.

Οι αρχές τώρα ερευνούν το ιστορικό των σκυλιών και εξετάζουν αν υπήρξαν προηγούμενα προβλήματα με τα ζώα και την οικογένεια, ενώ οι σκύλοι που επιτέθηκαν έχουν κατασχεθεί από την υπηρεσία Ζώων του Τούλαχομα. Η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα και θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ευθύνη των ιδιοκτητών των ζώων και τη διαχείριση επικίνδυνων σκύλων. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η οικογένεια και οι γείτονες προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια και την τραγωδία που έπληξε το σπίτι τους.