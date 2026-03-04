Ζάκυνθος: Εκτός ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα – «Αν σωθεί ένα παιδί, σώζεται ο κόσμος όλος» (Εικόνα)

Ευχάριστη εξέλιξη είχε η περιπέτεια του πέντε μηνών βρέφους που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Ρίο.

Έπειτα από 11 ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το παιδί κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας» και υπογραμμίζοντας πως «η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για «μια μικρή νίκη ακόμη του ΕΣΥ», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αν σωθεί ένα παιδί, σώζεται ο κόσμος όλος», ενώ ευχήθηκε στον μικρό ασθενή «από εδώ και πέρα μόνο χαρές».

Δείτε την ανάρτηση:

Σε αναστολή η παιδίατρος

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων η παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου που εφημέρευε την ημέρα εισαγωγής του βρέφους.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, την οποία διέταξε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαχείρισης του περιστατικού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου Ζακύνθου, το βρέφος προσήλθε στα Επείγοντα το απόγευμα της 21ης Φεβρουαρίου 2026 με υψηλό πυρετό και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική.

Η κλινική του εικόνα αξιολογήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν να συνδράμουν. Με βάση τα ευρήματα, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία.

Από την πλευρά της, η μητέρα του παιδιού κατήγγειλε ότι η εφημερεύουσα παιδίατρος δεν προσήλθε στο νοσοκομείο, αλλά έδωσε οδηγίες τηλεφωνικά για την έναρξη αντιβίωσης, ενώ προχώρησε και σε καταγγελία στην αστυνομία.