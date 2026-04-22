Μύκονος: Νεκρός ένας 53χρονος στο νεκροταφείου του Μαραθίου

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μυκόνου καθώς ένας 53χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο νεκροταφείου στο Μαράθι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cyclades24 ο 53χρονος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.