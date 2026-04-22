Epaminondas: «Έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις» λέει η εταιρεία Technomar Shipping Inc

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της εταιρείας Technomar Shipping Inc το ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas» έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις.

«Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση για να προσθέσει: «η Technomar διατηρεί στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της περιοχής. Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματός μας, καθώς συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Αναλυτικά:

Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») επιβεβαιώνει ότι το υπό διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862), ενεπλάκη σε περιστατικό ασφαλείας. Το πλοίο διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο σκάφος, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, γύρω στις 06:50 τοπική ώρα στις 22 Απριλίου 2026.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιστατικά ρύπανσης.

Το Epaminondas έχει έκτοτε καταληφθεί από ιρανικές δυνάμεις. Η Technomar Shipping Inc. παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματος, ενώ συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη προστασία τους και την άμεση επίλυση της κατάστασης.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όταν προκύψουν σημαντικές εξελίξεις.