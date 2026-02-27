Ζάκυνθος: “Τρομερές αμέλειες – Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι” λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του βρέφους με τη μηνιγγίτιδα

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του 5 μηνών βρέφους που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Λευτέρης Γιαννάτος, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε: «Το βασικό είναι η υγεία του παιδιού. Το παιδάκι πάει πολύ καλά, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», ανέφερε ο κ. Γιαννάτος, επισημαίνοντας ότι η ιατρική παρακολούθηση συνεχίζεται.

Η οικογένεια καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Η γιαγιά του παιδιού είχε δηλώσει ότι το βρέφος «πέθαινε στην αγκαλιά τους», ενώ ανέφερε πως η παιδίατρος που εφημέρευε φέρεται να είχε δηλώσει αναρρωτική άδεια στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια έχει αυτή την πληροφόρηση: «Υπάρχουν τρομερές αμέλειες, τόσο ποινικά όσο και αστικά αξιολογήσιμες. Η οικογένεια δεν είναι διατεθειμένη να το αφήσει να περάσει έτσι. Θα περιμένω τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και τον φάκελο της δικογραφίας για να τοποθετηθώ υπεύθυνα».

Ο κ. Γιαννάτος αναφέρθηκε στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης της Παιδιατρικής Κλινικής του νησιού, λέγοντας πως: «από το 2018, μετά από ομαδικές παραιτήσεις, η κλινική λειτουργεί με δύο παιδίατρους. Μισή μέρα ο ένας, μισή ο άλλος, ή 15 μέρες ο ένας και 15 ο άλλος. Είναι δυνατόν; Σε ένα νησί που για να πας στο Ρίο πρέπει να πάρεις καράβι;».