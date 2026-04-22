Δυτική Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αγροτικό όχημα
Το απόγευμα της Τετάρτης 22/4
Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 22/4 στη Δυτική Αχαΐα όταν ένας 61χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news όλα συνέβησαν στον δρόμο Νιφορέικα προς Καλαμάκι, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα δίκυκλο που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 61χρονος.
