Με λαμπρότητα η Πρώτη Ανάσταση: Ο “ιπτάμενος” παπάς στη Χίο και η “Γκλόρια” στη Ζάκυνθο

Με ιδιαίτερο τρόπο εορτάστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Χίου η πρώτη Ανάσταση, με τον «ιπτάμενο παπά» να πετά τα βάγια με τον χαρακτηριστικό του τρόπο.

«Σείστηκε» η Μητρόπολη στη Νάξο

Στην Ιερά Μητρόπολη Νάξου, με το άκουσμα του «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην, ότι ου κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι», ο ναός σείστηκε κυριολεκτικά, καθώς οι πιστοί χτυπούσαν και κουνoύσαν με δύναμη τα στασίδια, δημιουργώντας έναν δυνατό, ρυθμικό ήχο που αποτυπώνει τον συμβολισμό της στιγμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κινούνταν, αναπαριστώντας τον σεισμό που, σύμφωνα με την παράδοση, συνόδευσε την Ανάσταση του Χριστού.

Η Ανάσταση «Γκλόρια» στη Ζάκυνθο

Με εκκωφαντικό θόρυβο η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια» και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου γίνεται η Αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης.

Νεαροί χτυπάνε μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια, τενεκέδες, διατηρώντας το έθιμο, το οποίο έχουν προσαρμόσει στα δικά τους δεδομένα, καθώς παλαιότερα, κτυπούσαν τα στασίδια της εκκλησίας και τα πήλινα αντικείμενα για να αναπαραστήσουν τον σεισμό και την Ανάσταση του Κυρίου.