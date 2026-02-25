Ζάκυνθος: Σε αναστολή καθηκόντων η παιδίατρος για το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο – Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε η παιδίατρος που φέρεται να κάλυπτε την εφημερία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, μετά το περιστατικό με το πεντάμηνο βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ζακύνθου, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί η απουσία της παιδιάτρου κατά την εφημερία και η αναρρωτική άδεια που προσκόμισε.

Το βρέφος προσήλθε στα Επείγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου με πυρετό και εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στην Πάτρα, όπου παραμένει έως σήμερα σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων.

Καθαρή η μαγνητική

Σημαντικά ενθαρρυντικά είναι τα νέα για την πορεία του μικρού ασθενή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μαγνητική τομογραφία που υποβλήθηκε το βρέφος ήταν καθαρή.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης λόγω επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας.

Η κατάσταση του είναι σταθερή, έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή, και σήμερα θα πραγματοποιηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας στην Αθήνα».

Η υπόθεση εξετάζεται πλέον σε διοικητικό επίπεδο, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από την εφημερία του νοσοκομείου Ζακύνθου.

Άδωνις Γεωργιάδης: Διέταξε ΕΔΕ για την παιδίατρο

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ζητώντας την ταχεία ολοκλήρωσή της.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ εξέφρασε ευχές για την ταχεία ανάρρωση του παιδιού και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από την οικογένεια για το συμβάν.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως έγραφε το DEBATER, τα ξημερώματα της Κυριακής (22.02) το βρέφος παρουσίασε αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για άμεση αεροδιακομιδή, προκειμένου να διακομιστεί σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων.

Το παιδί νοσηλεύεται πλέον στο Ρίο, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την πορεία του, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η έγκαιρη μεταφορά του υπήρξε καθοριστικής σημασίας.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» των γονέων

Μέσα στην αγωνία για την έκβαση της υγείας του παιδιού τους, οι γονείς προχώρησαν σε δημόσια ευχαριστήρια ανάρτηση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους προς όσους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαχείριση του περιστατικού.

Όπως αναφέρουν, αισθάνονται βαθιά υποχρέωση απέναντι στους επαγγελματίες υγείας που, όπως σημειώνουν, στάθηκαν στο ύψος της αποστολής τους και στήριξαν έμπρακτα την οικογένεια σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αγροτική ιατρό και τη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, σε καρδιολόγο που παρέμεινε στο πλευρό τους, καθώς και σε δύο ιδιώτες παιδιάτρους που ανταποκρίθηκαν εθελοντικά στο κάλεσμα. Παράλληλα, ευχαριστούν και γιατρούς που, αν και εκτός νησιού, παρείχαν πολύτιμη καθοδήγηση εξ αποστάσεως.

Η τοποθέτηση των γονέων κλείνει με έκκληση για συμπαράσταση και προσευχή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το παιδί τους θα ξεπεράσει τον κίνδυνο, ενώ τονίζουν πως η ανθρώπινη αλληλεγγύη που βίωσαν αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη μάχη που δίνεται.