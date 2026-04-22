Ζάκυνθος: 33χρονος γρονθοκόπησε την πρώην του και προσπάθησε να χτυπήσει αστυνομικούς με ΙΧ

Χειροπέδες σε έναν 33χρονο πέρασε η αστυνομία στη Ζάκυνθο το απόγευμα της Τρίτης, 21 Απριλίου, μετά από καταγγελία από την πρώην σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 43χρονη γυναίκα κάλεσε την αστυνομία καταγγέλλοντας τον 33χρονο ότι την εξύβρισε, την απείλησε και την γρονθοκόπησε, μέσα στο σπίτι της στο Καλλιτέρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 33χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, καθώς αποπειράθηκε να τους χτυπήσει με το όχημά του, καταφέρνοντας έτσι να διαφύγει. Τελικά, συνελήφθη την επόμενη μέρα, στην ευρύτερη περιοχή.