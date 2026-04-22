Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Κατέστρεψε δύο οικογένειες» λένε τα αδέρφια του 40χρονου που δολοφόνησε την Ελευθερία Γιακουμάκη

Τι αναφέρουν σε ανακοίνωση τους

Ηράκλειο: «Κατέστρεψε δύο οικογένειες» λένε τα αδέρφια του 40χρονου που δολοφόνησε την Ελευθερία Γιακουμάκη
DEBATER NEWSROOM

Συγκλονισμένα είναι τα αδέλφια του 40χρονου, ο οποίος δολοφόνησε την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, με γραπτή τους δήλωση λίγες ώρες πριν την κηδεία του αυτόχειρα και δράστη της δολοφονίας της αδικοχαμένης μητέρας στέκονται δίπλα στο ανιψάκι τους αλλά και την οικογένεια της 43χρονης, δηλώνοντας σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η κοινή δήλωση μέσα από το Cretalive:

“Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι. Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη. Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του. Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων. Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος , Κατερίνα και Σταύρος Ανδρεαδάκης”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ