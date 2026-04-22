Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός – Οπαδικά κίνητρα βλέπουν οι Αρχές

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών το βράδυ της Τετάρτης 22/4 προκειμένου να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση της δολοφονίας ενός άνδρα στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER φαίνεται το θύμα της δολοφονίας να ήταν γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ, ενώ οι Αρχές πίσω από το έγκλημα αυτό βλέπουν οπαδικά κίνητρα, συνεχίζοντας τις έρευνες για να φτάσουν στον δράστη ή τους δράστες του εγκλήματος αλλά και τα αίτια για τα οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στις 21:15 χωρίς τις αισθήσεις του εντός του Πάρκου Ασυρμάτου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραύμα από μαχαίρι. Αμέσως μόλις έγινε η σχετική αναφορά, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή.

Το σημείο στο οποίο βρέθηκε νεκρός ο άνδρας είναι σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER πάρα πολύ κοντά από το σουβλατζίδικο γνωστού οπαδού όπου στις 12 Ιανουαρίου είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τόσο του ίδιου όσο και του γιου του.

