Ζάκυνθος: «Δεν είχε πάει ποτέ το παιδί εκεί πέρα, ποτέ» λέει ο πατέρας του 2χρονου Λίο (Βίντεο)

Στο γεγονός πως το παιδί του δεν είχε ποτέ βρεθεί στον χώρο που ήταν το πιτμπουλ στο σπίτι της οικογένειας στη Ζάκυνθο στάθηκε ο πατέρας του 2χρονου Λίο που σκοτώθηκε μετά από άγρια επίθεση από τον σκύλο.

Παράλληλα, μιλώντας στο STAR τόνισε ότι δεν είχαν αφήσει ποτέ το παιδί μόνο του για να πάνε για ψώνια αλλά αντιθέτως είχαν μόλις γυρίσει όλοι μαζί από έξω.

«Δεν είχε πάει ποτέ το παιδί εκεί πέρα, ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά. Λένε ότι αφήσαμε το παιδί και πήγαμε για ψώνια, ποιος γονιός αφήνει το παιδί μόνο του, 2 χρονών, για να φύγει για ψώνια; Είχαμε γυρίσει από ψώνια, εγώ έκανα μία δουλειά και η γυναίκα κατέβαζε τα ψώνια από το αμάξι».

«Ήταν να πάω από τη μία πόρτα στην άλλη, 30 δευτερόλεπτα δεν μου πήρε να ακούσω τη μικρή να φωνάζει, γιατί φώναζε η κόρη μου και πήγα τρέχοντας εγώ» πρόσθεσε.

Ζάκυνθος: Κλιμάκιο από την Πάτρα θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί το πιτ μπουλ που κατασπάραξε τον δίχρονο

Το σκυλί από το βράδυ του Σαββάτου βρίσκεται σε καταφύγιο, με εντολή εισαγγελέα. «Από αύριο θα παραδοθεί σε κτηνίατρο να το παρακολουθήσει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Το επόμενο διάστημα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα κληθεί να αποφασίσει αν το πιτ μπουλ θα πρέπει να θανατωθεί ή θα μπει σε κάποιο καταφύγιο για προστασία. «Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής τι έχει γίνει και βρέθηκε το παιδάκι να έχει χάσει τη ζωή του», είπε ο κ. Στασινόπουλος.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς

Οι γονείς, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, μετά τη σύλληψή τους.

Οι γονείς του παιδιού υιοθέτησαν το πίτμπουλ πριν από λίγες εβδομάδες για να του παρέχουν ένα σπίτι καθώς ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό Άγιος Λέοντας Ζακύνθου. Το σκυλί ωστόσο κατασπάραξε το 2χρονο , δαγκώνοντάς το σε λαιμό, κρανίο και στο υπόλοιπο το σώμα. Στις φωνές του αγοριού, ο πατέρας Αλβανικής καταγωγής έσπευσε στο σημείο και έδωσε αγώνα για να ανοίξει τα σαγόνια του μανιασμένου σκύλου ώστε να απεγκλωβίσει το μονάκριβό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Ζακύνθου ημιπεθαμένο. Νοσηλευτές και γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Ο σκύλος είχε προκαλέσει εκτεταμένα τραύματα και, όπως λένε, είχε κατασπαράξει το παιδάκι.

Οι γιατροί στα επείγοντα του νοσοκομείου έκαναν ότι μπορούσαν για να το σώσουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Σε κακή κατάσταση η μητέρα

Στο νοσοκομείο Ζακύνθου έσπευσε και η Βρετανίδα μητέρα του παιδιού, σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Ο πόνος της ανείπωτος, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει πως υιοθέτησε τον σκύλο για καλό αλλά εν τέλει της σκότωσε το παιδί. Ακόμη παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Ο πατέρας του μίλησε για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα στην αυλή της οικογένειας, λέγοντας πως το παιδί πριν ξεψυχήσει, τον κοίταξε και του χαμογέλασε.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου. Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» είπε συντετριμμένος.

Όπως λένε οι γείτονες της οικογένειας, το συγκεκριμένο πίτμπουλ ήταν πάντα άγριο και γάβγιζε συνεχώς.