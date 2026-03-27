Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι την γειτόνισσα του

Ένας 62χρνος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (26/03) στη Ζάκυνθο, έπειτα από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το imerazante.gr, ο άνδρας πυροβόλησε την 60χρονη γειτόνισσα του, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στο πόδι. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ενώ η τραυματισμένη 60χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κατά την έρευνα στην οικία ενός 62χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο και δώδεκα φυσίγγια. Στον τόπο του συμβάντος εντοπίστηκαν τρία ακόμη φυσίγγια, εκ των οποίων τα δύο είχαν ήδη πυροδοτηθεί. Όπως προέκυψε, ο άνδρας κατείχε νόμιμες άδειες για πέντε από τα έξι όπλα, οι οποίες ανακλήθηκαν.