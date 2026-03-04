Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Έκτακτα μέτρα για δωρεάν επικοινωνία Ελλήνων στη Μέση Ανατολή

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ανακοίνωσε σειρά μέτρων για να διευκολυνθεί η επικοινωνία των Ελλήνων που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου, έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη διατήρηση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των πολιτών με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες Αρχές.

Οι πάροχοι COSMOTE TELEKOM, Nova και Vodafone ενεργοποίησαν έκτακτα πακέτα δωρεάν υπηρεσιών για συνδρομητές που βρίσκονται σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ. Επιπλέον, η COSMOTE TELEKOM επεκτείνει τις παροχές και σε Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Ισραήλ, Ιορδανία, Ιράν, Ιράκ και Ομάν, ενώ η Vodafone περιλαμβάνει επιπλέον Ιράν, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ, Μπαχρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα διαθέσιμα οφέλη περιλαμβάνουν δωρεάν δεδομένα σε περιαγωγή (roaming), δωρεάν λεπτά ομιλίας και SMS, καθώς και δωρεάν διεθνείς κλήσεις από την Ελλάδα προς τις εν λόγω χώρες. Τα μέτρα καλύπτουν τόσο συνδρομητές συμβολαίου όσο και καρτοκινητής, ενώ έχει ανασταλεί προσωρινά οποιαδήποτε διαδικασία φραγής συνδέσεων για τους χρήστες που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί αξιόπιστη επικοινωνία.

Συγκεκριμένα, η COSMOTE TELEKOM παρέχει πακέτο με 300 λεπτά ομιλίας, 300 SMS και 5 GB δεδομένων σε roaming. Η Nova ενεργοποίησε, από τις 28 Φεβρουαρίου, δωρεάν roaming pass για συνδρομητές στα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Κουβέιτ, με ημερήσιο όριο 500 MB δεδομένων, 500 λεπτά ομιλίας (εισερχόμενες και εξερχόμενες) και 100 SMS, ενώ σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου παρέχεται επιπλέον δωρεάν πρόσβαση μέσω ειδικών υπηρεσιών roaming. Η Vodafone θα πιστώσει αναδρομικά τις χρεώσεις περιαγωγής για τους συνδρομητές συμβολαίου και προσφέρει στους καρτοσυνδρομητές 500 δωρεάν λεπτά ομιλίας και 5 GB δεδομένων για την ίδια περίοδο. Τα δωρεάν λεπτά καλύπτουν κλήσεις προς την Ελλάδα και εντός της χώρας όπου βρίσκεται ο συνδρομητής.

Οι συνδρομητές θα λάβουν ενημέρωση μέσω SMS από τις εταιρείες σχετικά με τις παροχές, τις καλυπτόμενες χώρες, τον τρόπο ενεργοποίησης και τον όγκο των υπηρεσιών, καθώς τα χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται ανά εταιρεία.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και διατηρεί συνεχή συντονισμό με τους παρόχους και τα συναρμόδια υπουργεία, με στόχο την υποστήριξη των Ελλήνων πολιτών και τη διασφάλιση λειτουργικών καναλιών επικοινωνίας σε περίοδο αυξημένων αναγκών.