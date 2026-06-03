Ραφήνα: Υπάλληλοι σουβλατζίδικου βρήκαν τσαντάκι με 20.000 ευρώ και το παρέδωσαν

Σε μια μεγάλη κίνηση προχώρησαν υπάλληλοι σουβλατζίδικου στην Ραφήνα που βρήκαν τσαντάκι με 20.000 ευρώ και το παρέδωσαν.

Σύμφωνα με το rpn.gr τα ξημερώματα της Κυριακής, περίπου στη 1:30, ένας επισκέπτης από το εξωτερικό, που διέμενε σε γνωστό ξενοδοχείο στη Ραφήνα, επισκέφθηκε το κατάστημα «Μπάρμπα Βάγγος» για το γεύμα του. Κατά την αποχώρησή του, άφησε πίσω του ένα τσαντάκι, χωρίς να αντιληφθεί την απώλεια.

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Το τσαντάκι περιείχε προσωπικά αντικείμενα αλλά και ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό, που ξεπερνούσε τις 20.000 ευρώ. Όταν οι εργαζόμενες του καταστήματος, εντόπισαν το ξεχασμένο αντικείμενο, μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Με τη συνεργασία της υποδοχής του ξενοδοχείου, ο επισκέπτης ενημερώθηκε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα και παρέλαβε το τσαντάκι του με όλα τα χρήματα και τα προσωπικά του αντικείμενα ανέπαφα.