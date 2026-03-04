Αναχαιτίστηκε ιρανικός πύραυλος “πριν μπει στην Τουρκία” – “Θα χτυπάμε το Ιράν για 1-2 εβδομάδες” λέει το Ισραήλ

Μαίνονται και εντείνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή για πέμπτη ημέρα, με συνεχείς επιθέσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όσο και με πλήγματα σε άλλες χώρες.

Άγκυρα: «Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο»

Την εξουδετέρωση βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. «Έχουμε δικαίωμα απάντησης σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες» επισημαίνεται.

«Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας» τονίζεται.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας:

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο μετά την εκτόξευσή του από το Ιράν και τη διέλευσή του από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε με επιτυχία και εγκαίρως από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έχει διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο που έπεσε στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι ανήκει στα πυρομαχικά αεροπορικής άμυνας που χρησιμοποιήθηκαν στην αναχαίτιση μετά την καταστροφή της εν λόγω απειλής στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας.

Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας».

ΝΑΤΟ: Καταδικάζουμε τις επιθέσεις του Ιράν κατά της Τουρκίας

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν κατά της Τουρκίας, δηλώνοντας ότι στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό όλων των συμμάχων του.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις του Ιράν κατά της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό όλων των συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος Allison Hart.

«Η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση παραμένει ισχυρή σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας», ανέφερε η Hart.

Οι IDF προειδοποιούν ότι θα χτυπούν το Ιράν για 1-2 εβδομάδες

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για 1 έως 2 εβδομάδες επιχειρήσεων εντός του Ιράν, με σχέδια να πλήξει χιλιάδες επιπλέον στόχους του καθεστώτος και στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Στόχος είναι η συστηματική αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος και της στρατιωτικής του υποδομής.

Επίσης, ορισμένοι αξιωματούχοι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πιστεύουν επίσης ότι τα κράτη του Κόλπου που έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν ενδέχεται τελικά να ενταχθούν στην επιθετική εκστρατεία, αν και επί του παρόντος επικεντρώνονται σε αμυντικές ενέργειες όπως η αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones.

Ισραηλινός στρατός: «Εκκενώστε όλο τον νότιο Λίβανο, μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Λιτάνι»

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) λένε ότι οι Λιβανέζοι πολίτες σε όλο το νότιο Λίβανο πρέπει να εκκενώσουν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, εν μέσω των συνεχιζόμενων μαχών κατά της Χεζμπολάχ.

«Οι δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ αναγκάζουν τις IDF να ενεργήσουν εναντίον της με βία. Οι IDF δεν σκοπεύουν να σας βλάψουν. Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη της Χεζμπολάχ, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό μάχης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του», λέει ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι.

«Προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, πρέπει να κατευθυνθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε βόρεια πέρα από τον ποταμό Λιτάνι» τονίζει.

Ο Αντράι προσθέτει ότι οποιαδήποτε κίνηση προς τα νότια «μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας». #عاجل ‼️تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸إنّ أنشطة حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. جيش الدفاع لا ينوي إلحاق الأذى بكم.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε κοινότητες νότια της Βηρυτού και στην Μπααλμπέκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας και επίσημο μέσο ενημέρωσης, την πέμπτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Λίβανος ενεπλάκη τη Δευτέρα στον περιφερειακό πόλεμο, όταν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, εξαπέλυσε την πρώτη επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ έπειτα από έναν χρόνο και πλέον, για να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νότια της πρωτεύουσας, «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, «σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό» των θυμάτων τον οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας.

Στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε τετραώροφη πολυκατοικία, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Εξάλλου στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, ξενοδοχείο χτυπήθηκε επίσης σε βομβαρδισμό και «ασθενοφόρα» έσπευσαν στο σημείο, μετέδωσε το ANI, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.

Η Χεζμπολά ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, στη δωδέκατη επίθεση στην οποία προχώρησε μέσα στην ημέρα, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, ειδικά στο προπύργιό του, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί όσους «ενεργούν κατά της χώρας»

Το Ιράν βρίσκεται «σε κατάσταση πολέμου» και θα ενεργήσει «αποφασιστικά» κατά όσων δρουν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε η ιρανική δικαστική εξουσία απευθυνόμενη στον ιρανικό πληθυσμό.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας του Ιράν Γολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ, γνωστός για τον ρόλο του στην καταστολή των κινημάτων διαμαρτυρίας στο Ιράν και ως ένθερμος υποστηρικτής των μαζικών φυλακίσεων, των συνοπτικών διαδικασιών και της εφαρμογής της θανατικής ποινής.

«Κατά συνέπεια, όσοι ενεργούν με οποιονδήποτε τρόπο, με λόγια ή πράξεις, σύμφωνα με τα παράνομα συμφέροντα του επιτιθέμενου εχθρού, θα αντιμετωπίζονται με σθεναρότητα και αυστηρότητα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες», προειδοποίησε κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Εν τω μεταξύ, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι οι εκρήξεις ακούγονται σε διάφορα μέρη της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ιράν: Εκτόξευσε πάνω από 40 πυραύλους εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι εκτόξευσαν γύρω στους 40 πυραύλους εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, κατά την πέμπτη ημέρα αντιποίνων μετά τις επιθέσεις εναντίον του εδάφους του Ιράν.

«Πριν από μερικές ώρες, το 17ο κύμα της επιχείρησης ‘Αληθινή υπόσχεση-4’ πραγματοποιήθηκε με την εκτόξευση περισσότερων από 40 πυραύλων από τις δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προς αμερικανικούς και σιωνιστικούς (σ.σ.: ισραηλινούς) στόχους», σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, η οποία δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Νέο κύμα επιθέσεων των IDF στην Τεχεράνη

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εξαπέλυσαν το πρωί νέο κύμα επιθέσεων. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιθέσεις με στόχο «στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη ανέφεραν οι IDF.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ισφαχάν και το Σιράζ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι είναι η πρώτη φορά που ο στρατός χτυπά σε αυτήν την περιοχή στην τρέχουσα εκστρατεία κατά του Ιράν.

Σημείωσε ότι περισσότεροι από 20 στόχοι χτυπήθηκαν στις επιδρομές, συμπεριλαμβανομένων δύο εγκαταστάσεων στο Ισφαχάν όπου το Ιράν αποθήκευε προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους Ghadr.

Άλλοι στόχοι περιλάμβαναν χώρους αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, καθώς και συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με τις IDF.

«Εκτιμούμε ότι οι επιδρομές εξουδετέρωσαν πολλές δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ», τόνισε ο Ντεφρίν.

Αναβλήθηκε η κηδεία του Χαμενεΐ

Το Ιράν αποφάσισε την Τετάρτη (4/3) να αναβάλει την τελετή της κηδείας του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που είχε προβλεφθεί αρχικά να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μαζικά ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

«Η τελετή αποχαιρετισμού στον ιμάμη μάρτυρα αναβλήθηκε (…) καθώς αναμενόταν συρροή χωρίς προηγούμενο», ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η νέα ημερομηνία της κηδείας «θα ανακοινωθεί αργότερα».

Το πρωί της Τετάρτης (4/3), είχε ανακοινωθεί ότι τελετή αποχαιρετισμού επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε στην Τεχεράνη μπροστά στη σορό του Αλί Χαμεϊνι, που σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στη διάρκεια πλήγματος και αναμένεται να ταφεί στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν) απ΄όπου καταγόταν.

Κύπρος: Εντοπίστηκε ύποπτο drone, απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά από την Πάφο

Δύο ελληνικά F16 απογειώθηκαν νωρίτερα σήμερα από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο σε σχέση με το ύποπτο αντικειμένου που εντοπίσθηκε στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο ΚΥΠΕ, στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας απογειώθηκαν τα δύο F16 από την Πάφο για σκοπούς αναγνώρισης και αντιμετώπισης του ύποπτου αντικειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, τα δύο μαχητικά αεροσκάφη επέστρεψαν στη βάση τους, όπως αναφέρθηκε.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση, πρόσθεσε.

Υποβρύχιο χτύπησε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Σρι Λάνκα, όπου η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο και στη συνέχεια βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να αγνοείται η τύχη δεκάδων μελών του πληρώματος. This ship came to India for IFR 2026 before the USA attacked Iran.



Today, the ship sent a distress signal, and Sri Lanka 🇱🇰 is legally bound under international conventions to rescue anyone within its maritime Search and Rescue Region.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο πηγές του Πολεμικού Ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 101 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα Βιτζίτα Χέρατ είχε ανακοινώσει ότι οι αρχές της χώρας διέσωσαν 32 σοβαρά τραυματισμένους ναύτες από τη φρεγάτα του Ιράν, η οποία βυθίστηκε εκτός των χωρικών υδάτων του νησιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλοίο επέβαιναν 180 μέλη πληρώματος, όταν η φρεγάτα εξέπεμψε σήμα κινδύνου (SOS) τα ξημερώματα. This ship came to India for IFR 2026 before the USA attacked Iran.



Today, the ship sent a distress signal, and Sri Lanka 🇱🇰 is legally bound under international conventions to rescue anyone within its maritime Search and Rescue Region.



Η βύθιση σημειώθηκε περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Σρι Λάνκα, στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροσκάφος, τα οποία αναζητούν επιζώντες στην περιοχή.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα επιβεβαίωσε ότι ανασύρθηκαν σοροί από το σημείο του ναυαγίου, οι οποίες εκτιμάται ότι ανήκουν σε μέλη του πληρώματος, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ωστόσο οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι οι πιθανότητες εντοπισμού περισσότερων επιζώντων είναι περιορισμένες.

Πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν ένα κύμα πυραύλων και drones από το Ιράν.

Ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι θα τους αντιμετωπίσει και θα τους αναχαιτίσει.

Κουβέιτ: Νεκρή 11χρονη από θραύσματα

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κορίτσι ένδεκα ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.

Σημειώνεται πως έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Σαουδική Αραβία λέει ότι αναχαίτισε δυο πυραύλους και εννιά drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου.

«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

«Εννιά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X.