Σκηνές απόλυτου χάους και βίας εκτυλίχθηκαν στο Ίλιον, όταν οδηγός μοτοσικλέτας επιτέθηκε με μανία και ξυλοκόπησε οδηγό αστικού λεωφορείου, έπειτα από υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από μεταξύ τους σύγκρουση.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ιδομενέως, έναν από τους πλέον κεντρικούς αλλά και επικίνδυνους δρόμους της περιοχής, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων.

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Σε αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή που ο δικυκλιστής καταφέρεται με πρωτοφανή αγριότητα εναντίον του οδηγού, καταφέρνοντάς του αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι.

«Άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές»

«Κατέβηκα στη στάση να αποβιβάσω τον κόσμο και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει “φύγε, δες τι μου έκανες”. Του εξήγησα ότι δεν συνέβη τίποτα, είχα 30 επιβάτες μέσα και του πρότεινα να ρωτήσει όποιον ήθελε.

Εκείνος επέμενε ότι του έριξα τη μηχανή. Όταν κατέβηκα από το όχημα για να μου υποδείξει το σημείο της πρόσκρουσης, άρχισε αμέσως να με χτυπάει με γροθιές», ανέφερε ο οδηγός περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που έζησε.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται πως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου για την οδό Ιδομενέως, η οποία εξελίσσεται σε «καυτή ζώνη» τροχαίων παραβάσεων.

Η κάμερα του σταθμού παρέμεινε στο σημείο για μόλις 30 λεπτά, καταγράφοντας σωρεία επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

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Οδηγός φορτηγού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε διασταύρωση, μιλώντας παράλληλα στο κινητό του τηλέφωνο, την ώρα που προπορευόμενο ΙΧ έκοβε απότομα τον δρόμο για να εισέλθει σε πάρκινγκ.

Μοτοσικλετιστής πραγματοποίησε προσπέραση σε αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί στη μέση του οδοστρώματος, προκαλώντας έντονη νευρικότητα και κορναρίσματα.

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Η κατάσταση στον συγκεκριμένο οδικό άξονα προκαλεί την έντονη ανησυχία των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν άμεσα μέτρα για την αστυνόμευση και τη θωράκιση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.