Ισραήλ: Ο στρατός λέει ότι αναχαιτίστηκαν βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι αναχαίτισε δύο βλήματα που εισήλθαν στην ισραηλινή επικράτεια προερχόμενα από τον Λίβανο.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι τα βλήματα “ήταν ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ”.

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Νωρίτερα ο στρατός ανέφερε πως είχε αναχαιτίσει “εχθρικό αεροσκάφος” που εισήλθε στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, το οποίο ένας εκπρόσωπος είπε ότι ήταν πιθανόν μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που εκτοξεύθηκε από τη Χεζμπολάχ.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση αρνήθηκε να σχολιάσει τα περιστατικά και παρέπεμψε το Ρόιτερς στις επίσημες ανακοινώσεις της σχετικά με τις επιχειρήσεις.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει εκτοξεύσεις ρουκετών με στόχο το βόρειο Ισραήλ από προχθές, Δευτέρα.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσαν πως ισραηλινά drones έπληξαν τουλάχιστο δέκα οχήματα σήμερα, μεταξύ των οποίων και ένα αυτοκίνητο στον κύριο παραλιακό αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Χάιντα, αρκετά χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο άνθρωποι.

Ένα άλλο ισραηλινό πλήγμα κοντά στην παραλιακή πόλη Τύρο σκότωσε έξι ανθρώπους, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, λέγοντας ότι επρόκειτο για τέσσερις Σύρους και δύο Παλαιστίνιους. Ισραηλινό πλήγμα σε ασθενοφόρο είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο υγειονομικών στην πόλη Σεχούρ, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Ο στρατός του Λιβάνου δήλωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα καθώς ταξίδευε σε δρόμο στον νότο.

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Προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση από τον ισραηλινό στρατό στις ερωτήσεις του Ρόιτερς για τα πλήγματα.