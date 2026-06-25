Μυρτώ της Πάρου: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της – «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»

Μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Μαρία Κοτρότσου, μητέρα της Μυρτώς Παπαδομιχελάκη, εκφράζοντας δημόσια την απεριόριστη αγάπη της αλλά και τη δύναμη που αντλεί καθημερινά από την κόρη της.

Η υπόθεση της Μυρτώς είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο το καλοκαίρι του 2012, όταν στις 22 Ιουλίου έπεσε θύμα μιας εξαιρετικά βίαιης επίθεσης κατά τη διάρκεια των οικογενειακών της διακοπών στην Πάρο.

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Οι βαρύτατοι τραυματισμοί που υπέστη καθόρισαν έκτοτε την καθημερινότητά της, με την ίδια και την οικογένειά της να συνεχίζουν μέχρι και σήμερα έναν αδιάκοπο και επίπονο αγώνα αποκατάστασης.

«Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»

Με αυτά τα λιτά αλλά συναισθηματικά φορτισμένα λόγια, τα οποία συνόδευσαν μια φωτογραφία της Μυρτώς στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Μαρία Κοτρότσου θέλησε να μοιραστεί μια ακόμη στιγμή από την κοινή τους πορεία.

Η μητέρα της παραμένει αφοσιωμένη στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια, επικοινωνώντας συχνά μηνύματα ελπίδας και ψυχικού σθένους.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης από φίλους και ακολούθους, οι οποίοι έσπευσαν να κατακλύσουν τη δημοσίευση με μηνύματα στήριξης και θαυμασμού για τη δύναμη της Μυρτώς και της οικογένειάς της.