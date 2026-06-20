Ξεκινάει σήμερα ο “1ος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου” – Στην μάχη για την αλίευσή του οι ψαράδες

“Πόλεμο” κατά των λαγοκέφαλων ξεκινούν από σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου οι ψαράδες σε όλη την χώρα, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους, εν μέσω του συναγερμού που έχει σημάνει στις ελληνικές θάλασσες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει παρόμοιο σχέδιο με αυτό που πάρθηκε στην Κύπρο ώστε η κατάσταση στις ελληνικές θάλασσες και στην αλιεία να μην φτάσει σε μη αναστρέψιμη κατάσταση. Στην περίπτωση που η κυβέρνηση «κηρύξει τον πόλεμο», οι ψαράδες θα πληρώνονται αναλόγως για την αλιεία των λαγοκέφαλων, ώστε η θάλασσα να «ξαναζωντανέψει» και να γεμίσει ψάρια τα οποία είναι θηράματα των συγκεκριμένων τοξικών ψαριών.

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Ο λαγοκέφαλος είναι τοξικό και επικίνδυνο για βρώση ψάρι, απειλεί κυρίως την αλιεία, καθώς αναπαράγεται με παραβολικούς ρυθμούς, τρέφεται με γόνους ψαριών που διαβιούν στις ελληνικές θάλασσες και με τα κοφτερά του δόντια προκαλεί φθορές σε δίχτυα και άλλα αλιευτικά εργαλεία, προκαλώντας πλέον τεράστια ζημιά σε βρώσιμα είδη.

Είναι δηλητηριώδες ψάρι και δεν πρέπει να καταναλώνεται καθώς περιέχει τετροδοτοξίνη. Αυτή η θανατηφόρα ουσία προκαλεί παράλυση των μυών, η οποία μπορεί να προκαλέσει στα θύματα διακοπή της αναπνοής ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Απογευματινής», έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις μεταξύ των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, για την κατάρτιση ενός σχεδίου που θα περιλαμβάνει ανά κεφαλή επιδότηση στους ψαράδες που θα παραδίδουν αλιευμένους λαγοκέφαλους.

Η επιδότηση των ψαράδων στην Κύπρο

Στην Κύπρο, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) επιδοτεί με περισσότερα από 4 ευρώ το κιλό για τους λαγοκέφαλους που πιάνουν και παραδίδουν προς καταστροφή. Ταυτόχρονα, χρηματοδοτούνται συλλογικές ομάδες ψαράδων για να εντείνουν το ψάρεμα του λαγοκέφαλου κατά την αναπαραγωγική περίοδο του είδους, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Σχετικά με την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου ψαριού για τους λουόμενους, οι ειδικοί είναι απόλυτα καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας πως παρά τα όσα ακούγονται, λέγονται και γράφονται, δεν κινδυνεύουν από επιθέσεις.

Όπως εξήγησε στο Mega, η Αναστασία Μήλιου, διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», υπάρχει παραπληροφόρηση γύρω από την παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ενώ τόνισε ότι κανένα ψάρι δεν επιτίθεται σε άνθρωπο εκτός αν η συμπεριφορά του έχει αλλοιωθεί.

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«Το πρόβλημα των λαγοκέφαλων είναι για τους ψαράδες. Σε μια χώρα που δεν διαχειριζόμαστε την αλιεία, που ψαρεύουμε εντατικά τα είδη που θα τρώγαν τους λαγοκέφαλους και δεν έχουμε φυσικούς μηχανισμούς ούτως ή άλλως, το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με την αλιεία και με τις θάλασσές μας», εξήγησε.

1ος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου

Με ανάρτηση στα social media από τον λογαριασμό «Sea Safe Greece», γνωστοποιήθηκε πως από σήμερα και μέχρι τις 26 Ιουνίου θα είναι σε εξέλιξη ο 1ος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου.

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Με ιδιωτική πρωτοβουλία, Έλληνες ψαράδες ξεκίνησαν «εκστρατεία» για τον περιορισμό του συγκεκριμένου ψαριού, δίνοντας ως επιβράβευση στους ψαράδες που κατάφεραν να αλιεύσουν λαγοκέφαλους, δώρα.