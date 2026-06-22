Στο κυνήγι των λαγοκέφαλων οι ψαράδες: Σκέψεις αύξησης της επιδότησης για την αλίευσή τους – “Τρώνε τα δίχτυα”

Την κινητοποίηση των ψαράδων, ερασιτεχνών κι επαγγελματιών, έχει προκαλέσει η έντονη παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

«Το σημαντικό είναι ότι τρώνε τα δίχτυα. Δεν κάνουν μόνο πρόβλημα στους επαγγελματίες, κάνουν και στους ερασιτέχνες», αναφέρει ο ψαράς Χριστόφορος Ζάβρας.

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Από την πλευρά του, ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο MEGA, σημειώνει σχετικά με την αποζημίωση για τους επαγγελματίες αλιείς:

«Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μία τιμή περισσότερη. Σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73€ δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο. Κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Θέλει και την έγκριση της Ευρώπης».

«Είναι ένα τοξικό ψάρι. Ως τοξικό ψάρι υπάρχουν κανονισμοί στη διαχείρισή του. Πρέπει να καταμετρηθεί, να μπει σε ειδικά ψυγεία και να πάει σε υψικάμινο για καύση», σημειώνει.

«Αν ασχοληθούν όλοι οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες, σε ένα δυο χρόνια θα έχουμε φέρει τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων σε τέτοιο σημείο που θα μπορεί η θάλασσα να τον διαχειριστεί», σημειώνει ο κ. Ζάβρας για το θέμα.