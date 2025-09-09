Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης το απόγευμα της Τρίτης 9/9 στην ΒΙΠΕ Βόλου.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπήρχε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους κατοίκους που είναι στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.