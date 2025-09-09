Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου

Ήχησε μήνυμα από το 112

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου
DEBATER NEWSROOM

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης το απόγευμα της Τρίτης 9/9 στην ΒΙΠΕ Βόλου.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ υπήρχε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους κατοίκους που είναι στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ