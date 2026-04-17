Αδιανόητο περιστατικό κακοποίησης ζώου στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μαμάς τους (Εικόνες)

Στον Βόλο καταγράφηκε ένα ακραίο περιστατικό κακοποίησης ζώου, όπου εντοπίστηκε μία τρομαγμένη αδέσποτη γάτα να περιφέρεται στον δρόμο, έχοντας στην ουρά της δεμένα τα νεογέννητα γατάκια της.

Οργή και θλίψη προκάλεσε στους κατοίκους της περιοχής η εικόνα, καθώς από τη συνεχή τριβή τους στην άσφαλτο τα μικρά ζώα φαίνεται να είχαν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με όσα γράφει το gegonota.news, μία φιλόζωη γυναίκα από τον Βόλο είδε την γάτα να κινείται σε κατάσταση πανικού και προσπάθησε να βοηθήσει. Όπως περιέγραψε, το ζώο δεν ήταν εύκολο να πλησιαστεί λόγω του φόβου του, με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολη η προσπάθεια διάσωσης.

Αρχικά η γυναίκα απευθύνθηκε στον δήμο, ζητώντας άμεση παρέμβαση. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε, ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εκείνη τη στιγμή να γίνει κάτι άμεσα. Έπειτα μίλησε με τη Πυροσβεστική, η οποία χωρίς καθυστέρηση έσπευσε στο σημείο ώστε να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό της γάτας και των μικρών της.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, ωστόσο ήταν ιδιαίτερα άσχημη η κατάσταση των ζώων. Τα γατάκια είχαν εμφανή τραύματα, ενώ η αγωνία όσων βρέθηκαν εκεί επικεντρώθηκε στο αν θα καταφέρουν να επιβιώσουν και να δεχθούν την απαραίτητη φροντίδα.

Η γυναίκα περιέγραψε με οργή το περιστατικό ενώ έκανε έκκληση να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται για την αποτρόπαια πράξη. Η ίδια επισήμανε ότι προέχει να σωθούν τα ζώα, ώστε να σταθούν ξανά και να φροντιστούν όπως πρέπει.