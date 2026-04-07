Βόλος: Άγριος ξυλοδαρμός 54χρονου από πατέρα και γιο για ζημιά 150 ευρώ

Στον Βόλο, το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (06/04), μια μικρής αξίας υλική ζημιά, μόλις 150 ευρώ, στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει ένα σοβαρό επεισόδιο που κατέληξε σε ξυλοδαρμό και συλλήψεις.

Σύμφωνα με όσα γράφει το gegonotanews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας πατέρας με τον γιο του πλησίασαν ένα 54χρονο ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο οικόπεδο του στον Αλμυρό Βόλου. Η επίσημη αφορμή ήταν να του ζητήσουν να μετακινήσει το τρακτέρ του, διότι φέρεται να τους έκλεινε τον δρόμο. Ωστόσο σε δευτερόλεπτα εκτροχιάστηκε η λεκτική αντιπαράθεση και ακολούθησε ο ξυλοδαρμός του.

Εξαιτίας του έντονου καυγά οι τρεις άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, με τον 54χρονο να δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Οι δράστες ισχυρίζονται ότι η συμπλοκή πήρε διαστάσεις διότι το θύμα προσπάθησε να τους επιτεθεί με ένα σίδερο.

Ο 54χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού για την παροχή πρώτων βοηθειών, υποστήριξε ότι η επίθεση σε βάρος του ήταν οργανωμένη. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, η αναφορά στο τρακτέρ αποτέλεσε απλώς πρόσχημα, καθώς η πραγματική αιτία συνδεόταν με ένα προηγούμενο περιστατικό: λίγες ημέρες νωρίτερα, ο αδερφός του είχε προκαλέσει κατά λάθος μια μικρής αξίας ζημιά, περίπου 150 ευρώ, στην υδρορροή του σπιτιού των δραστών, χρησιμοποιώντας το αγροτικό του όχημα.

Τη Μεγάλη Τρίτη (07/04), το θύμα παρουσιάστηκε στο Αυτόφωρο φέροντας εμφανή τραύματα στο πρόσωπο από τον ξυλοδαρμό. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί άμυνας και έκρινε ένοχους τους κατηγορούμενους, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 10 μηνών στον πατέρα και 6 μηνών και 20 ημερών στον γιο, με αναστολή και για τους δύο.