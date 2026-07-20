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Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:35

   Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στον Πειραιά, επί της οδού Καλλιγά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τρεις αλλοδαποί κατάφεραν να διαφύγουν από το φλεγόμενο διαμέρισμα.

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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο ύψος της οδού Περδίκα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 71χρονη […]