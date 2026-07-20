Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στον Πειραιά, επί της οδού Καλλιγά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τρεις αλλοδαποί κατάφεραν να διαφύγουν από το φλεγόμενο διαμέρισμα.

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