Ξυλοδαρμός 17χρονου στις φυλακές Κασσαβέτειας: “Τον έβγαλαν στη ‘σέντρα’, βρήκαν ζώνη ή καλώδιο και τον χτυπούσαν”

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συγκρατούμενούς του στις φυλακές Κασσαβέτειας έπεσε το βράδυ της Δευτέρας 19/1 ο 16χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια γενικευμένου επεισοδίου ανάμεσα σε 11 κρατούμενους, ηλικίας 15-18 χρονών, που κατέληξε σε εμπρησμό του θαλάμου.

Όπως δήλωσε στο DEBATER ο πρόεδρος σωφρονιστικών υπαλλήλων Κασσαβέτειας, Θανάσης Οικονόμου, “δυστυχώς οι φυλακές δεν είναι κατάλληλες για κράτηση ανηλίκων“.

“Τις προηγούμενες ημέρες κρατούμενοι έβαλαν φωτιά ως αντίδραση για τις συνθήκες που επικρατούν. Αποτέλεσμα κάποιοι να διακομιστούν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, κινδύνευσε η ζωή τους. Ο 16χρονος δεν μαστιγώθηκε όπως λένε, αλλά πέρασε μια άτυπη δοκιμασία που κάνουν οι κρατούμενοι σε νεοεισερχόμενους το λένε «σέντρα». Όποιος δεν αντέχει τον χτυπούν με τα χέρια και διάφορα αντικείμενα. Πιθανόν βρήκαν κάποια ζώνη ή καλώδιο και τον χτυπούσαν” ανέφερε για το περιστατικό με τον 17χρονο.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στη φυλακή.

Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.