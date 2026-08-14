Αίτνα: «Παραλύει» το αεροδρόμιο της Κατάνιας – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ταξιδιώτες κοιμούνται στους τερματικούς σταθμούς

Σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκαλεί για ακόμη μία φορά η έντονη δραστηριότητα της Αίτνας στη Σικελία, με την ηφαιστειακή τέφρα να οδηγεί σε αναστολή των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας.

Όλες οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο, το οποίο είναι το πέμπτο πιο πολυσύχναστο της Ιταλίας, αναστέλλονται έως τις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου 15 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας SAC.

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Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους απευθείας με την αεροπορική εταιρεία πριν ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο. Ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Fontanarossa της Κατάνιας, όπου οι πτήσεις ανεστάλησαν λόγω της έντονης τέφρας από την Αίτνα. EPA/ORIETTA SCARDINO

Εκατοντάδες ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων

Η κατάσταση στην Κατάνια δεν περιορίζεται στη νέα αναστολή λειτουργίας. Η συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές μετακινήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας. Κόσμος παρακολουθεί τη λάβα να κατεβαίνει από την Αίτνα, εν μέσω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας στη Σικελία. EPA/EMILIO MESSINA

Από τις 6 έως τις 12 Αυγούστου, περισσότερο από το 30% των 1.974 προγραμματισμένων πτήσεων στην Κατάνια ακυρώθηκε, ενώ περίπου 630 πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια.

Οι περιορισμοί έρχονται μάλιστα στην κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες και αυξάνοντας παράλληλα την πίεση στα υπόλοιπα αεροδρόμια της Σικελίας.

Τα σοβαρότερα προβλήματα των τελευταίων 20 ετών

Σύμφωνα με πηγές της SAC που επικαλείται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, πρόκειται για τα σοβαρότερα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει το αεροδρόμιο της Κατάνιας εξαιτίας της Αίτνας τα τελευταία 20 χρόνια. Ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Fontanarossa της Κατάνιας, εν μέσω αναστολής των πτήσεων λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα. EPA/ORIETTA SCARDINO

Χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν εγκλωβιστεί εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων ακυρώσεων, ενώ ορισμένοι παραμένουν επί ημέρες στους τερματικούς σταθμούς, αναζητώντας ακόμη και σημεία όπου μπορούν να κοιμηθούν.

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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ταξιδιώτισσας από τη Μεσίνα με προορισμό τη Σρι Λάνκα μέσω Ντουμπάι. Όπως περιέγραψε, η αρχική πτήση της Τετάρτης ακυρώθηκε και μεταφέρθηκε για την Παρασκευή, για να ακυρωθεί τελικά και η νέα πτήση.

Ταυτόχρονα, άλλοι επιβάτες καταγγέλλουν ελλιπή ενημέρωση και διαδοχικές αλλαγές στα δρομολόγιά τους, που έχουν μετατρέψει την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές σε μεγάλη ταλαιπωρία.

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«Δεν είναι το ηφαίστειο σε λάθος σημείο, αλλά το αεροδρόμιο»

Η νέα αναστάτωση έχει ανοίξει ξανά στη Σικελία τη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο το βασικό αεροδρόμιο της ανατολικής πλευράς του νησιού παραμένει υπερβολικά ευάλωτο στις συχνές εκρήξεις της Αίτνας.

Κόσμος συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει τη λάβα να ρέει από την Αίτνα, κοντά στην Κατάνια της Σικελίας. EPA/EMILIO MESSINA

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας και πρώην κυβερνήτης της Σικελίας, Νέλο Μουσουμέτσι, σχολιάζοντας τα προβλήματα των τελευταίων ημερών, έθεσε ευθέως το ζήτημα της θέσης του αεροδρομίου, υποστηρίζοντας ότι τα πρόσφατα γεγονότα οδηγούν στο συμπέρασμα πως το πρόβλημα δεν είναι η τοποθεσία του ηφαιστείου, αλλά εκείνη του αερολιμένα.