Καρδίτσα: Φυλάκιση 8 ετών στον 17χρονο για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Σε φυλάκιση οκτώ ετών καταδικάστηκε ο 17χρονος που κατηγορούνταν για τη δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας, Γιώργου Τσιτόγλου, από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της Εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου βρέθηκε μαχαιρωμένος το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου, στην περιοχή Καμινάδες της Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε κατοικία, όπου τον επισκέφθηκαν δύο νεαρά άτομα. Για λόγους που διερευνήθηκαν από τις Αρχές, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός. Η κατάσταση ξέφυγε και ο τραγουδιστής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, οι δύο νεαροί απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες των Αρχών και την ταυτοποίησή τους.