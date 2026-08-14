Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Στο «μικροσκόπιο» το ηλεκτρικό δίκτυο αιολικού πάρκου – Αυτοψία της ΔΑΕΕ

Νέα σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην έρευνα για τα αίτια της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, επηρεάζοντας περισσότερα από 110.000 στρέμματα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποίησε την Παρασκευή (14/8) την πρώτη αυτοψία στην περιοχή έναρξης της φωτιάς, έπειτα από παραγγελία του ανακριτή Θηβών.

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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι προδιαγραφές κατασκευής εναέριου ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Εξετάζεται η γραμμή που συνδέει αιολικό πάρκο με το κεντρικό δίκτυο

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη γραμμή του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για την περιοχή με την οποία, βάσει των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, συνδέεται η έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Στην αυτοψία συμμετείχαν κλιμάκια της ΔΑΕΕ αποτελούμενα από δέκα εξειδικευμένα στελέχη και αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων βρίσκονται στελέχη με τεχνική και επιστημονική κατάρτιση σε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και συναφή αντικείμενα.

Παρόντες ήταν επίσης πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι των κατηγορουμένων.

Κατέγραψαν τα τεχνικά στοιχεία και τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έρευνα κατά μήκος της συγκεκριμένης γραμμής ηλεκτρικού δικτύου, με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να προχωρούν σε καταγραφή και αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων και ευρημάτων.

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Τα αποτελέσματα της αυτοψίας θα εξεταστούν σε συνδυασμό με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, τα τεχνικά δεδομένα και τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα εξακολουθούν να διερευνώνται, προκειμένου να προσδιοριστούν με τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά.

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Πάνω από 110.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής το φετινό καλοκαίρι.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα από τη Βοιωτία προς τη Δυτική Αττική, κατακαίοντας τεράστιες εκτάσεις, ενώ η συνολική έκταση που επηρεάστηκε ξεπερνά τα 110.000 στρέμματα.

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Η έρευνα της ΔΑΕΕ συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς.