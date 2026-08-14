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ΕΛΛΑΔΑ

53 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο – Οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν σε επτά μέτωπα. Από την αρχή του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 296 συλλήψεις για παραβάσεις σχετικές με πυρκαγιές.

53 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο – Οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από το σύνολο των περιστατικών, οι 46 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε ακόμη επτά.

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Την ίδια ώρα, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, σε συνεργασία με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

713 πρόστιμα και 296 συλλήψεις μέσα στο 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συνολικά στοιχεία της Πυροσβεστικής για τις παραβάσεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 14 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί 713 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων φτάνει τα 1.127.843,21 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 296 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 266, ποσοστό 89,86%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες 30, ποσοστό 10,14%, σχετίζονται με πρόθεση.

Η Δ.Α.Ε.Ε. και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει, τέλος, ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να συνδέεται με ανθρώπινη αμέλεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας και της αποφυγής εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.

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