Ξεκίνησε η ρυμούλκηση του «Blue Carrier 2» προς την Ελευσίνα

Ξεκίνησε η ρυμούλκηση του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Carrier 2» από την περιοχή ανοικτά της Τήνου, με προορισμό τα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα, μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο πλοίο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με στελέχη της ομάδας διάσωσης, η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως και δεν έχουν εντοπιστεί νέες εστίες. Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του πλοίου, καθώς και σε οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά.

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Το «Blue Carrier 2» ρυμουλκείται από το ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος», ενώ στη διαδικασία συνδράμουν δύο ρυμουλκά.