Ξάνθη: «Δεν με άφηνε να βγω, τρελάθηκε που δεν είχα χρήματα» – Σοκάρει η 79χρονη που την κρατούσε όμηρο 30χρονος για 40 ημέρες

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μία 79χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Σουηδία στα χέρια ενός 30χρονου άνδρα που την κρατούσε αιχμάλωτη στην περιοχή της Ξάνθης.

«Δεν άντεχα. Δεν μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δεν με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112», εξομολογείται η ίδια μιλώντας στο «Live News».

«Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήλθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια», ανέφερε η 79χρονη που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά»

«Δεν έχουμε επαφές κάνα χρόνο και…Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό. Στη Σουηδία. Κάνα χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν δυο χρόνια ήταν στη Σουηδία και ένα χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα», σημειώνει ο πατέρας του 30χρονου μιλώντας στο Mega.

«Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήλθε μόνη της. Την ήξερε», συμπληρώνει.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη βραδινές ώρες της 3/4-9-2025 στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, την 3-9-2025 το απόγευμα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν από τις σουηδικές Αρχές, μέσω του Τμήματος Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, για υπόθεση αρπαγής γυναίκας, πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους ανωτέρω αστυνομικούς στην οικία του κατηγορούμενου στην Ξάνθη.

Κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίσθηκε γυναίκα, υπήκοος Σουηδίας, την οποία ο συλληφθείς κατηγορείται ότι κατακρατούσε παράνομα στην οικία του και με χρήση σωματικής βίας της αποσπούσε χρήματα, μην επιτρέποντας να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους οικείους της.

Η παθούσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης για παροχή πρώτων βοηθειών ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, χτυπώντας έναν από τους αστυνομικούς. Μάλιστα, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους -1,1- γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την fonitisxanthis, η Ασφάλεια Ξάνθης δέχθηκε σήμα από την Ιντερπόλ το οποίο ανέφερε πως μια ηλικιωμένη, υπήκοος Σουηδίας, κρατείται παρά τη θέλησή της και κακοποιείται από 30χρονο άνδρα.

Άμεσα στην Ασφάλεια σήμανε συναγερμός με τους αστυνομικούς να εξοπλίζουν ανθρωποκυνηγητό, για να εντοπίσουν τόσο την ηλικιωμένη, όσο και τον δράστη. Μετά από εμπεριστατωμένες έρευνες κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα στο οποίο ο φερόμενος ως δράστης κρατούσε την ηλικιωμένη, και μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν και να συλλάβουν τον νεαρό άνδρα.

Με μώλωπες και εκχυμώσεις

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρέθηκε με μώλωπες, και σε κακή κατάσταση, ενώ ο δράστης έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για να παραπεμφθεί κατηγορούμενος, ενώ θα ακολουθήσουν όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η γυναίκα προσπάθησε να επικοινωνήσει μέσω του κινητού της τηλεφώνου με το 112, όμως αυτό υπέπεσε στην αντίληψη του νεαρού, ο οποίος της έσπασε το κινητό. Στη συνέχεια και χωρίς να διευκρινίζεται μέχρι στιγμής το πώς, η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει μέσω μηνύματος με πρόσωπο στη Σουηδία, το οποίο στη συνέχεια ενημέρωσε την Ιντερπόλ. Έρευνες για την υπόθεση διεξάγει το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.