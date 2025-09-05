Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε όμηρο για 40 ημέρες ηλικιωμένη Σουηδέζα και την κακοποιούσε – Ελευθερώθηκε έπειτα από σήμα της Ιντερπόλ

Όμηρο για 40 ημέρες κρατούσε μια ηλικιωμένη Σουηδέζα ένας 30χρονος στην Ξάνθη, με την Ίντερπολ να ειδοποιεί την ΕΛΑΣ προκειμένου να επέμβει.

Σύμφωνα με την fonitisxanthis, η Ασφάλεια Ξάνθης δέχθηκε σήμα από την Ιντερπόλ το οποίο ανέφερε πως μια ηλικιωμένη, υπήκοος Σουηδίας, κρατείται παρά τη θέλησή της και κακοποιείται από 30χρονο άνδρα.

Άμεσα στην Ασφάλεια σήμανε συναγερμός με τους αστυνομικούς να εξοπλίζουν ανθρωποκυνηγητό, για να εντοπίσουν τόσο την ηλικιωμένη, όσο και τον δράστη. Μετά από εμπεριστατωμένες έρευνες κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα στο οποίο ο φερόμενος ως δράστης κρατούσε την ηλικιωμένη, και μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν και να συλλάβουν τον νεαρό άνδρα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρέθηκε με μώλωπες, και σε κακή κατάσταση, ενώ ο δράστης έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για να παραπεμφθεί κατηγορούμενος, ενώ θα ακολουθήσουν όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η γυναίκα προσπάθησε να επικοινωνήσει μέσω του κινητού της τηλεφώνου με το 112, όμως αυτό υπέπεσε στην αντίληψη του νεαρού, ο οποίος της έσπασε το κινητό. Στη συνέχεια και χωρίς να διευκρινίζεται μέχρι στιγμής το πώς, η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει μέσω μηνύματος με πρόσωπο στη Σουηδία, το οποίο στη συνέχεια ενημέρωσε την Ιντερπόλ. Έρευνες για την υπόθεση διεξάγει το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη βραδινές ώρες της 3/4-9-2025 στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, την 3-9-2025 το απόγευμα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν από τις σουηδικές Αρχές, μέσω του Τμήματος Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, για υπόθεση αρπαγής γυναίκας, πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους ανωτέρω αστυνομικούς στην οικία του κατηγορούμενου στην Ξάνθη.

Κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίσθηκε γυναίκα, υπήκοος Σουηδίας, την οποία ο συλληφθείς κατηγορείται ότι κατακρατούσε παράνομα στην οικία του και με χρήση σωματικής βίας της αποσπούσε χρήματα, μην επιτρέποντας να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους οικείους της.

Η παθούσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης για παροχή πρώτων βοηθειών ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, χτυπώντας έναν από τους αστυνομικούς. Μάλιστα, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους -1,1- γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.