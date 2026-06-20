Ξάνθη: Ποινή φυλάκισης 17 μηνών στα τέσσερα άτομα που προπηλάκισαν τον πρώην Τοποτηρητή Μουφτή Κομοτηνής Τζιχάτ Χαλήλ

Σε ποινή φυλάκισης 17 μηνών καταδικάστηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης καθένας από τους τέσσερις κατηγορούμενους για τα επεισόδια στο τέμενος Τσινάρ (Πλατάνου) της Ξάνθης, που σημειώθηκαν στις 11 Οκτωβρίου 2024, όταν προπηλάκισαν τον Τζιχάτ Χαλήλ, τότε Τοποτηρητή Μουφτή Κομοτηνής και νυν άμισθο σύμβουλο της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για θέματα Ισλάμ, και δεν του επέτρεψαν να προσευχηθεί.

Οι καταδικασθέντες είναι οι: Μουράτ Κιοσέ (αυτοαποκαλούμενος «πρόεδρος Επιτροπής» του τεμένους), Χουσεΐν Μπαλτατζή (πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης και υποψήφιος ευρωβουλευτής του μειονοτικού Κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας “ΚΙΕΦ”), Οζάν Αχμέτογλου (πρόεδρος της παράνομης «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης» και στέλεχος του “ΚΙΕΦ”), Μπαχρί Μπελτσό (αντιπρόεδρος του “ΚΙΕΦ”).

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Καταδικάστηκαν σε 12 μήνες φυλάκιση για τις κύριες κατηγορίες της βίας και 10 μήνες για τη διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης (κατά συγχώνευση 17 μήνες), η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική με τριετή προθεσμία καταβολής και οι καταδικασθέντες δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση.

Η δίκη ολοκληρώθηκε ύστερα από μία αναβολή και μία διακοπή, που είχε ζητήσει η υπεράσπιση των κατηγορουμένων και υπήρξε και ένταση κατά τη διεξαγωγή της.

Τα επεισόδια στις 11 Οκτωβρίου 2024 έγιναν μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή εγκαινίων του νέου διδακτηρίου του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, Γιώργου Καλαντζή, στην οποία ήταν παρών και ο τότε Τοποτηρητής Μουφτής Κομοτηνής, Τζιχάτ Χαλήλ. Όταν, στη συνέχεια, πήγε στο τέμενος να προσευχηθεί (η Παρασκευή είναι η μέρα της μεγάλης προσευχής για τους μουσουλμάνους)) μια ομάδα ατόμων, με πρωτεργάτες τους καταδικασθέντες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο του επιτέθηκε, τον προπηλάκισε και δεν του επέτρεψε να εισέλθει στο τέμενος για να προσευχηθεί.

«Η καταδικαστική απόφαση αποκαθιστά το αίσθημα δικαίου και στέλνει σαφές μήνυμα ότι η βία και οι απειλές δεν έχουν θέση στη δημοκρατία. Ιδιαίτερα όταν στρέφονται κατά του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης σε χώρο λατρείας για προσευχή, πλήττουν ευθέως την κοινωνική ειρήνη και τη συνύπαρξη. Η Θράκη απαντά διαχρονικά με ψυχραιμία, ενότητα και σεβασμό απέναντι σε κάθε προσπάθεια, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μουφτεία Κομοτηνής.