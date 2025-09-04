Τσιάρας από Ξάνθη: “Είκοσι εκατ. ευρώ και κάλυψη 56.000 στρεμμάτων – Αλλάζει ο χάρτης της γεωργία στην περιοχή”

Με 220 εκατ. ευρώ, διάρκεια υλοποίησης 36 μηνών και κάλυψη 56.000 στρεμμάτων, αλλάζει ο χάρτης της γεωργίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ένα από τα σημαντικότερα αρδευτικά έργα των τελευταίων δεκαετιών για την ελληνική περιφέρεια παρουσιάστηκε σήμερα στην Ξάνθη, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου-σταθμού για τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή: τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης.

Το έργο «Μεταφορά και Διανομή Νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης για Αρδευτικούς Σκοπούς», παρουσιάστηκε σήμερα παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Το έργο εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα «ΥΔΩΡ 2.0» και υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (51 εκατ. ευρώ) και συνολικό προϋπολογισμό 220 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υπεγράφη στις 6/8 φέτος και η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 36 μήνες.

Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη

Το νέο αρδευτικό σύστημα θα καλύψει τις ανάγκες 56.000 στρεμμάτων γης, εξυπηρετώντας περίπου 5.000 αγρότες σε περιοχές όπως τα ‘Αβδηρα, το Μυρωδάτο, η Μάνδρα, η Πεζούλα και η Βελόνη. Το έργο αναμένεται να αντιμετωπίσει αποφασιστικά την υφαλμύρωση, να βελτιώσει την ποιότητα των καλλιεργειών και να μειώσει το κόστος παραγωγής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών της περιοχής.

Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν τα εξής: Υδροληψία από τον Νέστο (φράγμα Τοξοτών), νέα διώρυγα μεταφοράς, αντλιοστάσια και δεξαμενές, εκτεταμένα δίκτυα άρδευσης και συστήματα τηλεμετρίας και τηλελέγχου για “έξυπνη” και αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων.

Τσιάρας: «Ένα έργο που ξεπερνά τις κυβερνήσεις – είναι στρατηγικό»

Κατά την παρουσίαση του έργου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Το έργο του Νέστου δίνει πνοή στον πρωτογενή τομέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια πραγματικά καλή μέρα για την Ξάνθη και ολόκληρη την Περιφέρεια. Ένα έργο με μακρά ιστορία, που επιτέλους φτάνει στη φάση υλοποίησης».

Ο ίδιος τόνισε ότι το έργο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας, καθώς απαντά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης: «Όταν έχουμε επαρκές νερό και το διαχειριζόμαστε σωστά, δεν υπάρχει επικινδυνότητα για μειωμένη παραγωγή. Μειώνεται το κόστος και προχωράμε σε αγροτικό εκσυγχρονισμό. Αυτά τα έργα δεν είναι απλώς τεχνικά — είναι έργα στρατηγικά».Τονίζεται ότι ο κ. Τσιάρας επισκέφθηκε και το εργοτάξιο των έργων, όπου ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης από την ανάδοχο εταιρεία.

Τοψίδης: «Αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο μας»

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε:

«Η σημερινή παρουσίαση του έργου μεταφοράς νερού από τον Νέστο είναι μια στιγμή μεγάλης σημασίας. Ένα εμβληματικό έργο που αρδεύει 56.000 στρέμματα και ωφελεί 5.000 αγρότες, ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής».

Ανακοίνωσε δε ότι η περιφέρεια προχωρά άμεσα στην υποβολή 13 νέων προτάσεων εγγειοβελτιωτικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ, μέσω της Παρέμβασης Π3-73-1.1 του ΥΠΑΑΤ: «Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου σήμερα αποδεικνύει έμπρακτα ότι η πολιτεία στηρίζει τους ανθρώπους του μόχθου και διασφαλίζει το αύριο της αγροτικής μας παραγωγής».

Ζέρβα: «Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο στην ΑΜΘ – πρότυπο ΣΔΙΤ»

Η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα χαρακτήρισε το έργο «το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο της Περιφέρειας ΑΜΘ» και σημείωσε: «Είναι από τα πρώτα έργα που υλοποιούνται στη χώρα με ΣΔΙΤ, δείχνοντας στην πράξη ότι μπορούμε να αξιοποιούμε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση κρίσιμων έργων προς όφελος των παραγωγών, της οικονομίας και του περιβάλλοντος».

Περδικάρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): «Τεχνικά άρτιο έργο, εντός χρονοδιαγράμματος»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περδικάρης, ανέφερε: «Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα. Είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο έργο του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0. Δεσμευόμαστε να παραδώσουμε ένα τεχνικά άρτιο έργο εντός των προβλεπόμενων 36 μηνών».

Ισχυρό παρών από την τοπική και πολιτική ηγεσία

Στην εκδήλωση παρουσίασης του εμβληματικού έργου, συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και θρησκευτικής ηγεσίας της περιοχής: Ο Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμων, ο Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή, ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, καθώς και ο ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής Αντώνης Φίλιππης, ο Γενικός Διευθυντής ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης, ο Πρύτανης του ΔΠΘ Φώτης Μάρης, και ο πρώην ΓΓ Ενωσιακών Πόρων Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Ένα έργο που «ποτίζει» το μέλλον

Το έργο της άρδευσης από τον Νέστο δεν είναι απλώς ένα τεχνικό εγχείρημα. Είναι μια επένδυση στο μέλλον του τόπου, στην αγροτική παραγωγή, στο περιβάλλον και στην ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στην κλιματική κρίση. Με ορίζοντα το 2028, η Ξάνθη αναμένεται να αλλάξει αγροτικό «προφίλ» και να περάσει σε μια νέα εποχή έξυπνης, αποδοτικής και βιώσιμης γεωργίας.