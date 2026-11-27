Καλά στην υγεία του είναι το παιδί που αισθάνθηκε αδιαθεσία σε ιδιωτικό σχολείο στη Βούλα, έπειτα από περιστατικό που προκάλεσε κινητοποίηση και ερωτήματα σχετικά με πιθανή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου (vape).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, από την πλευρά του σχολείου επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την αδιαθεσία του παιδιού, ούτε εάν αυτή συνδέεται με τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το παιδί είναι καλά. Ακόμα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι συνέδραμε στην αδιαθεσία του και αν σχετίζεται με το vape», αναφέρουν χαρακτηριστικά από τη διεύθυνση του σχολείου στο DEBATER.

Παράλληλα, η σχολική μονάδα έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τον εσωτερικό κανονισμό της.

Όπως διευκρινίζεται, το σχολείο διαθέτει αυστηρό πειθαρχικό πρωτόκολλο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης.

Η διεύθυνση του σχολείου, μάλιστα, θέτει και μια ευρύτερη διάσταση του ζητήματος, που αφορά την ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία των μαθητών και στην υποχρέωση του σχολείου να διασφαλίζει την προστασία τους.

«Είναι πολύ δύσκολο στα σχολεία να κρατήσεις την ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία που δικαιούνται τα παιδιά και την ασφάλεια που προϋποθέτει παρεμβατικότητα. Είναι μεγάλο θέμα και αξίζει ίσως ανάλυση, ανεξάρτητα από το περιστατικό», σημειώνεται στην απάντηση προς το DEBATER.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η αδιαθεσία του παιδιού προκλήθηκε από τη χρήση vape.