Η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της Jumbo, Απόστολου Βακάκη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο “Υγεία”, μετά την παράσυρσή της από αυτοκίνητο στη Βούλα το πρωί της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:00 το πρωί όταν η 29χρονη κόρη του γνωστού επιχειρηματία έχει βγει για τζόκινγκ στη Λεωφόρο Ευελπίδων. Ενώ βρισκόταν σε διασταύρωση στο ύψος της οδού Καλύμνου φαίνεται το ΙΧ, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από Βάρη προς Κορωπί, να προσπαθεί να περάσει από τη διάβαση πεζών χωρίς να έχει οπτική επαφή με την κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν τη χτύπησε, την παρέσυρε και την άφησε τραυματισμένη στο οδόστρωμα, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες την εκτίναξε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων και γι’ αυτό το λόγο τραυματίστηκε σοβαρά.

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Η 29χρονη συνοδευόταν από άτομα της ιδιωτικής της ασφάλειας, οι οποίοι την ακολουθούσαν με ένα βαν και με μια μηχανή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε αποκλειστικά το ΕΡΤnews, διακρίνονται οι στιγμές που ακολούθησαν του ατυχήματος. Διακρίνονται κάποια άτομα αμέσως μετά το τροχαίο να τρέχουν με κατεύθυνση προς το σημείο της παράσυρσης για να τη βοηθήσουν. Κάποιοι από αυτούς εκτιμάται ότι είναι οι άνθρωποι της ιδιωτικής ασφάλειας, οι οποίοι είχαν δει τι ακριβώς έχει συμβεί, καθώς και οδηγοί που είχαν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου και κάποιοι περαστικοί που επίσης έτρεξαν να βοηθήσουν την 29χρονη.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας προκειμένου να της παρασχεθεί μία πρώτη ιατρική βοήθεια και μόλις η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστείων, όπου νοσηλεύεται ως πολυτραυματίας, αλλά σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση εκτός κινδύνου.

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση θα ρίξει η προανάκριση που θα διενεργήσουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας.