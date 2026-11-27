Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου έλαβε ο 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου Βούλγαρου στην ευρύτερη περιοχή του Νευροκοπίου Δράμας.

Ο 50χρονος πέρασε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του νεαρού άνδρα.

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Ο 24χρονος διατηρούσε προσωπική σχέση με τον 50χρονο και ερχόταν από την Βουλγαρία κάθε φορά με αυτό τον σκοπό.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, ο 50χρονος κάθε φορά που του έπαιρναν κατάθεση οι αστυνομικοί, έπεφτε σε αντιφάσεις και στο τέλος ομολόγησε τις πράξεις του, τις οποίες απέδωσε σε προσωπικές διαφορές, καθώς πίστευε, ότι ο νεαρός απαιτούσε διαρκώς και του αποσπούσε χρήματα και τον έκλεβε.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί όταν διαπίστωσαν τις αντιφάσεις του 50χρονου, ερεύνησαν και το σπίτι του, καθώς γνώριζαν, ότι κατείχε δύο κυνηγετικά όπλα με άδεια και έλειπε το ένα. Αυτό μοιραία πυροδότησε ακόμη περισσότερο τις υποψίες σε βάρος του. Ο 50χρονος ομολόγησε τη νύχτα κατά την διάρκεια μίας ακόμη ανάκρισης, πως εκείνος τον πυροβόλησε το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου και τον σκότωσε στο ποιμνιοστάσιό του και στη συνέχεια τον φόρτωσε στο φορτηγάκι του ίδιου του θύματος και μετέβη σε αγροτική περιοχή, όπου τον έθαψε.