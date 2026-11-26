Αναστάτωση προκλήθηκε σε ιδιωτικό σχολείο στη Βούλα, όταν ένας 15χρονος μαθητής της Α’ Λυκείου αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του πρωινού διαλείμματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διακομιδή του στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι είχε κάνει χρήση κάποιας ναρκωτικής ουσίας, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει ποια.

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Το DEBATER επικοινώνησε με υπεύθυνο του ιδιωτικού σχολείου, ο οποίος περιέγραψε όσα συνέβησαν, επισημαίνοντας ότι ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Όπως ανέφερε, μόλις ο μαθητής αισθάνθηκε αδιαθεσία στο διάλειμμα, η σχολική νοσηλεύτρια και δύο γυμναστές έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Στη συνέχεια, κατόπιν επικοινωνίας με το ΕΚΑΒ, ζητήθηκε από τους υπευθύνους να ρωτήσουν τον ανήλικο εάν είχε καταναλώσει ή κάνει χρήση κάποιας ουσίας.

Τότε, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του σχολείου, ο 15χρονος απάντησε μέσα στη σύγχυσή του: «Κάνω κάποιες φορές ηλεκτρονικό τσιγάρο».

«Κάναμε ό,τι χρειαζόταν σε τέτοιες καταστάσεις και τηρήσαμε αυστηρά το πρωτόκολλο. Με το που ένιωσε το παιδί ότι δεν νιώθει καλά στο διάλειμμα το πρωί, η σχολική νοσηλεύτρια και οι δύο γυμναστές έτρεξαν να βοηθήσουν. Μας είπαν ότι πρέπει να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Την ώρα που μιλήσαμε με το ΕΚΑΒ και μας είπαν να ρωτήσουμε το παιδί αν έχει καταναλώσει κάτι, μας είπε πάνω στη σύγχυσή του: “Κάνω κάποιες φορές ηλεκτρονικό τσιγάρο”. Καμία υπόνοια για ναρκωτικές ουσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια ένδειξη πως ο μαθητής έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου εντός του σχολικού χώρου, ενώ σημείωσε ότι δεν βρέθηκε κάτι σχετικό στην κατοχή του.

«Δεν ξέρουμε αν έκανε ηλεκτρονικό τσιγάρο στο σχολείο. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες που τηρούνται. Κάποιες φορές ελέγχουμε και τις τσάντες τους. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό κάθε φορά, να ελέγχουμε όλες τις τσάντες. Γίνονται όμως προληπτικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση της αδιαθεσίας του με ναρκωτικές ουσίες. Φυσικά και απαγορεύεται να γίνεται χρήση οποιασδήποτε ουσίας στο σχολείο. Δεν ξέρουμε αν πήγε κάπου κρυφά να κάνει χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Δεν βρέθηκε στην κατοχή του κάτι μέχρι στιγμής», πρόσθεσε.

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«Προέχει να είναι καλά το παιδί»

Ο υπεύθυνος του σχολείου υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί η υγεία του 15χρονου, σημειώνοντας πως η ενημέρωση που έχουν μέσω της οικογένειάς του είναι ότι βρίσκεται καλά.

Παράλληλα, ζήτησε να προστατευτεί η προσωπικότητα του ανήλικου, τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το περιστατικό με διακριτικότητα.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ιδιωτική σχολική μονάδα στη Βούλα, η οποία έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Από την πλευρά του, το σχολείο επισημαίνει ότι ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πρώτη στιγμή.

Τα ακριβή αίτια της αδιαθεσίας του 15χρονου δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη σύνδεση του περιστατικού με χρήση ναρκωτικών ουσιών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο μαθητής είναι 16 ετών αλλοδαπός και διακομίστηκε με απώλεια συνείδησης και ημιλιπόθυμος στο νοσοκομείο, ενώ είναι σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου. Εν αναμονή είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κάνναβη ή κάποια άλλη ναρκωτική ουσία.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ.

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Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.