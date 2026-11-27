Αδίστακτες συμμορίες, κυρίως Ρομά κλέβουν χαλκό από σωληνώσεις πολυκατοικιών, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και αφήνουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα χωρίς νερό και ενοίκους κτιρίων χωρίς θέρμανση. Παράλληλα αφαιρούν από δημόσιες υποδομές, χιλιόμετρα καλωδίων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και καλώδια τηλεπικοινωνιών και σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν διστάζουν μάλιστα να στοχοποιήσουν και επαγγελματικούς χώρους, όπως εργοτάξια, αποθήκες και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η περίπτωση του Κορυδαλλού

Χαρακτηριστική περίπτωση του τρόπου δράσης των αδίστακτων συμμοριών του χαλκού, αποτελεί αυτή που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στον Κορυδαλλό. Οι δράστες «ξήλωσαν» σωλήνες ύδρευσης και πετρελαίου από πολυκατοικία. Η ενέργεια τους είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή, με νερό και πετρέλαιο να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Το περιστατικό αναδεικνύει τις καταστροφές που μπορούν να προκαλέσουν οι συγκεκριμένες κλοπές, πέρα από την οικονομική απώλεια των ενοίκων και των ιδιοκτητών. Μάλιστα σε βίντεοληπτικό υλικό έχει καταγράφει η δράση του ατόμου που αφαιρεί χάλκινους σωλήνες. Το συγκεκριμένο άτομο, δεν αρκέστηκε στην πρώτη κλοπή που διέπραξε, αλλά επέστρεψε στο κτίριο και την επόμενη ημέρα, επιχειρώντας να αποσπάσει επιπλέον τμήματα των εγκαταστάσεων. Σε άλλο οπτικό υλικό φαίνεται η αφαίρεση σωλήνα από την είσοδο γκαράζ. Την ώρα της κλοπής, ένας «τσιλιαδόρος», βρίσκεται απέναντι από την πολυκατοικία και επιτηρεί τον χώρο. Μόλις ολοκληρώνεται η κλοπή, ο δράστης απομακρύνεται κρατώντας τον χάλκινο σωλήνα.

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Δραματική αύξηση στις κλοπές

Τα επίσημα στοιχεία για περιπτώσεις κλοπής χαλκού της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι ενδεικτικά της αποθράσυνσης των συμμοριών που κλέβουν χαλκό. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, οι κλοπές χαλκού, διπλασιάστηκαν σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Πιο συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 1.025, όταν το 2025 ήταν μόλις 581. Αυξημένα σε σχέση με πέρσι είναι τα στοιχεία και στις απόπειρες κλοπής χαλκού. Το 2025 κατεγράφησαν μόλις, 15, ενώ για το πρώτο 9μηνο του 2026, έχουν καταγραφεί 32 περιπτώσεις. Η Ελληνική Αστυνομίας πάντως δείχνει άμεσα αντανακλαστικά καθώς από 182 εξιχνιάσεις περιπτώσεων κλοπής το 2025, φέτος έχεις εξιχνιάσει 628 περιπτώσεις.

Τον περασμένο Οκτώβριο, αστυνομικοί στη Παιανία πέρασαν χειροπέδες σε 19 άτομα, μέλη συμμορίας που έκλεβε χαλκό. Οι κακοποιοί στοχοποιούσαν δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα υποδομών. Είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν συνολικά 25 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού, η αξία των οποίων ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τον Νοέμβριο σε μια άλλη περίπτωση, αστυνομικοί συνέλαβαν δυο άτομα στο Καματερό που διέπραττε συστηματικά κλοπές εξωτερικών χαλκοσωλήνων από κατοικίες και πολυκατοικίες σε Καματερό, Ίλιον και Πετρούπολη. Μάλιστα, οι δράστες επέστρεφαν συχνά για να «χτυπήσουν» ξανά τα ίδια κτίρια αφού οι ιδιοκτήτες αντικαθιστούσαν τους σωλήνες.Εξινιάστηκαν συνολικά 15 περιπτώσεις κλοπών, με το μήκος των κλεμμένων σωλήνων να ξεπερνά τα 50 μέτρα.