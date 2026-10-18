Γαλλία: 2.397 συλλήψεις και 997 τραυματίες αστυνομικοί από τα επεισόδια – Επτά σοβαρά

Δραματικός είναι ο νεότερος απολογισμός των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο (17/10) στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής, οι οποίες σημαδεύτηκαν από βίαιες συγκρούσεις, λεηλασίες και καταστροφές.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών την Κυριακή (18/10), 2.397 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά σοβαρά.

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Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό, ο οποίος αποτυπώνει την ένταση των συγκρούσεων που εκδηλώθηκαν σε πολλές γαλλικές πόλεις, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επιχειρούν επί ώρες για την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Σχεδόν 2.400 συλλήψεις μέσα σε μία ημέρα

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν συνολικά σε 2.397 συλλήψεις κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, καθώς οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια σε διάφορα σημεία της χώρας.

Στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών και άλλες πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ ομάδων διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, ενώ καταγράφηκαν επιθέσεις σε εμπορικά καταστήματα, λεηλασίες και φθορές σε δημόσιες υποδομές.

Ο νέος αριθμός των συλλήψεων είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τους αρχικούς απολογισμούς που είχαν δημοσιοποιηθεί μετά την έναρξη των επεισοδίων.

997 τραυματίες στις δυνάμεις ασφαλείας – Επτά σοβαρά

Ιδιαίτερα υψηλός είναι και ο αριθμός των τραυματιών μεταξύ των αστυνομικών και των χωροφυλάκων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά 997 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

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Από αυτούς, επτά φέρουν σοβαρά τραύματα, χωρίς να έχουν δοθεί στον συγκεκριμένο απολογισμό περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η έκταση των τραυματισμών καταδεικνύει τη σφοδρότητα των συγκρούσεων που σημειώθηκαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων.

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Λεηλασίες και καταστροφές σε πολλές γαλλικές πόλεις

Οι μαζικές διαδηλώσεις είχαν ως βασικό αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής.

Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές οι κινητοποιήσεις σημαδεύτηκαν από επεισόδια, με ομάδες ατόμων να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις και να προκαλούν καταστροφές.

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Καταστήματα έγιναν στόχος λεηλασιών, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε δημόσια κτίρια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Το αυστηρό μήνυμα Μακρόν μετά τα επεισόδια

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στο τηλεοπτικό του διάγγελμα την Κυριακή, καταδίκασε τις βίαιες ενέργειες και προειδοποίησε ότι όσοι ευθύνονται για καταστροφές και λεηλασίες θα λογοδοτήσουν.

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Παράλληλα, διαχώρισε τους πολίτες που συμμετείχαν ειρηνικά στις κινητοποιήσεις από όσους προκάλεσαν επεισόδια, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πραγματικές κοινωνικές ανησυχίες για την ακρίβεια και τις συνθήκες διαβίωσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε επίσης να εξαχθούν συμπεράσματα από τη διαχείριση των επεισοδίων και να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών και τη διερεύνηση των περιστατικών βίας.