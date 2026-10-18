«Κρίνο & Αγκάθι»: Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει

Ένας έρωτας γεννιέται μέσα στη φωτιά της εκδίκησης, ένας γιος στρέφεται εναντίον του ίδιου του πατέρα του και μια αλήθεια θαμμένη στο παρελθόν απειλεί να γκρεμίσει τα πάντα!

Στα προηγούμενα επεισόδια του «Κρίνο & Αγκάθι», η Πλατανιά συγκλονίστηκε από την αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας της Λευκής, προκαλώντας την οργή των Αρβανιταίων και πυροδοτώντας έναν ανελέητο πόλεμο. Ο Στέλιος αντίκρισε ξανά την κόρη που είχε χάσει πριν από χρόνια, και βίωσε τη σκληρή απόρριψή της, ενώ η Μαριγώ ανακάλυψε πως η νύφη της δεν ήταν άλλη από τη Λευκή Δρογούτη, τη γυναίκα που επέστρεψε για να εκδικηθεί τον θάνατο του αδελφού της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναγής εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για να την εξοντώσει, με τον Μήτρο να κινεί τα δικά του επικίνδυνα νήματα. Ο Μάρκος αψήφησε την οικογένειά του και κατέφυγε με τη Λευκή στο βουνό, αποφασισμένος να τη σώσει με κάθε κόστος. Εκείνη, όμως, αρνήθηκε να εγκαταλείψει την εκδίκησή της και το έσκασε για να αναμετρηθεί με τους Αρβανιταίους, την ώρα που οι διώκτες της πλησίαζαν επικίνδυνα…

Θα καταφέρει ο Μάρκος να προστατεύσει τη γυναίκα του, ακόμη κι αν χρειαστεί να σηκώσει όπλο απέναντι στον ίδιο του τον πατέρα; Τι θα συμβεί όταν η Λευκή απαιτήσει να μάθει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας;

Αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 21:00, στο «Κρίνο & Αγκάθι», οι συγκρούσεις κορυφώνονται, ο Μάρκος έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με τον Παναγή και η Λευκή κάνει μια συγκλονιστική ερωτική εξομολόγηση που ανατρέπει τα πάντα. Όμως, όσο η αλήθεια για τον θάνατο του Ηλία πλησιάζει, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να πληρώσουν όλοι το τίμημα…

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Η Λευκή προσπαθεί να γυρίσει στο χωριό για να ολοκληρώσει την εκδίκησή της, όμως ο Μάρκος την ακολουθεί στο βουνό και μπαίνει μπροστά της ως ασπίδα, όταν ο Μήτρος αποφασίζει να την πυροβολήσει. Αφού παραπλανήσει τους διώκτες τους, ο Μάρκος επιστρέφει στην καλύβα, όπου η Λευκή, τρομοκρατημένη από το ενδεχόμενο να τον χάσει, αρχίζει για πρώτη φορά να τον βλέπει αλλιώς. Στο χωριό, η Μαριγώ κηρύσσει πόλεμο στους Δρογουταίους, ζητώντας από όλους να τους απομονώσουν, ενώ οι εργάτες των Αρβανιταίων σκορπούν φόβο και βία. Ο Γιάννος μαθαίνει πως η θεία του ζει και το σκάει για να τη βρει, ενώ η Δέσποινα ανεβαίνει στο βουνό με τον Σκλίβα για να σώσει τη Λευκή. Παράλληλα, ο Στέλιος βρίσκει βεβηλωμένο τον τάφο του Ηλία και συντρίβεται. Κι ενώ το χωριό βυθίζεται στο χάος, η Λευκή ζητά από τον Μάρκο να της πει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που σκότωσε τον Ηλία…

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποχώρηση της χωροφυλακής από το βουνό αναγκάζει τον Μάρκο να φύγει για να μάθει τι γίνεται στο χωριό. Ο Στέλιος εμφανίζεται έξω από το αρχοντικό των Αρβανιταίων με τη σπασμένη φωτογραφία του Ηλία, κατηγορώντας τους δημόσια για τον θάνατο και τη σκύλευση του τάφου του. Την ίδια στιγμή, η Δέσποινα βλέπει τη Λευκή μαζί με τον Μάρκο σε μια τρυφερή στιγμή, ενώ ο Γεροδήμος προσπαθεί να επιβάλει την τάξη, ζητώντας ενισχύσεις και προειδοποιώντας τον Παναγή πως θα ψάξει ξανά την υπόθεση του Ηλία. Παράλληλα, ο Τριαντάφυλλος παίζει διπλό παιχνίδι, πλησιάζοντας τη Χρυσούλα προκειμένου να μάθει πληροφορίες για τη Λευκή για χάρη του Μήτρου. Στο βουνό, ο Μάρκος αποκαλύπτει στη Λευκή πως ειδοποίησε τον πατέρα του για το πού βρίσκονται, προκαλώντας την οργή της, ενώ στο πλευρό των Δρογουταίων στέκονται απρόσμενοι σύμμαχοι από το χωριό. Καθώς η νύχτα πέφτει, ο Παναγής φεύγει κρυφά για την καλύβα, όπου βρίσκει τη Λευκή μόνη έξω και τη σημαδεύει με το όπλο του…

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάρκος σηκώνει όπλο στον Παναγή για να προστατεύσει τη Λευκή και τον απειλεί πως αν συνεχιστεί το κυνηγητό σε βάρος της γυναίκας του, θα αποκαλύψει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που πέθανε ο Ηλίας. Η Λευκή ακούει μέρος της σύγκρουσής τους και αρχίζει να καταλαβαίνει πως πίσω από τον θάνατο του αδελφού της κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο, ενώ βλέπει τον Μάρκο να καταρρέει από την πίεση και τον πόνο. Στο χωριό η Λεμονιά συγκρούεται με τον Μήτρο για τον Γιάννο, η Μαριγώ χάνει τον έλεγχο του σπιτιού της και ο Παναγής ζητά από τον Μπαλασόπουλο τρόπο να προστατεύσει την περιουσία του σε περίπτωση που η αλήθεια αποκαλυφθεί. Ο Μήτρος συνεχίζει να ψάχνει τρόπο να βγάλει τη Λευκή από τη μέση, όμως η ασφυκτική κατάσταση αρχίζει να γυρίζει εναντίον των Αρβανιταίων. Κι ενώ η Δέσποινα συνειδητοποιεί πως η κόρη της ίσως αγαπά τον Μάρκο, η Λευκή λυγίζει και του ομολογεί τον έρωτά της…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE

#KrinoKaiAgkathi

Δείτε τα επεισόδια της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1 «Κρίνο & Αγκάθι» δωρεάν στο antenna.gr για 14 ημέρες μετά την προβολή τους ή στο ΑΝΤ1+ απεριόριστα για τους συνδρομητές του.